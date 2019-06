Les tarifs d'abonnement à Netflix augmentent en France

Les forfaits "Standard" et "Premium" sont désormais plus chers.

La facture s'alourdit. Le géant de la SVOD Netflix a augmenté ses tarifs en France, jeudi 20 juin. Pour les nouveaux abonnés, le premier forfait "Essentiel" va rester à 7,99 euros par mois mais les deux suivants, "Standard" et "Premium", ont augmenté, selon Le Figaro (article payant). Le premier, qui permet de regarder les contenus simultanément sur deux appareils, est passé de 10,99 à 11,99 euros et le second, qui donne accès à quatre écrans, de 13,99 à 15,99 euros.

Les tarifs présentés à un nouvel utilisateur ont augmenté sur Netflix, le 20 juin 2019. (NETFLIX.COM)

La hausse "sera effective d’ici aux prochaines semaines pour les 5 millions de Français déjà abonnés au service", précise Le Figaro. D'après le quotidien, ce nouveau tarif doit être appliqué dans une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. "C'est un passage obligé au vu de ce que [l'entreprise] doit investir aujourd'hui en contenus originaux pour faire face à une concurrence croissante", explique le site spécialisé Le Journal du net.