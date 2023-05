Le long métrage "AKA" devient le film français le plus visionné sur Netflix dans le monde

Il totalise 81,85 millions d'heures de visionnage en une dizaine de jours depuis sa mise en ligne le 28 avril.

Un énorme succès. Le long métrage d'action AKA, avec Alban Lenoir et Eric Cantona, est devenu le film français le plus visionné sur Netflix dans le monde, a annoncé la plateforme, mercredi 10 mai. Il totalise 81,85 millions d'heures de visionnage en une dizaine de jours depuis sa mise en ligne le 28 avril, selon les chiffres publiés par Netflix.

Réalisé par Morgan S. Dalibert, AKA raconte l'histoire d'un agent (Alban Lenoir) infiltré dans une organisation mafieuse dirigée par un parrain dont le rôle est joué par Eric Cantona. Il devance Loin du périph (avec Omar Sy), qui était jusqu'à présent le film français le plus vu sur Netflix. Mis en ligne en mai 2022, ce dernier a cumulé 78,63 millions d'heures de visionnage lors de ses 28 premiers jours de diffusion (période retenue par Netflix pour établir ses classements).

Si on prend en compte les films anglophones, ce sont les longs-métrages américains Red Notice (2021) et Don't Look Up (2021) qui sont premiers du classement général, avec respectivement 364 et 359 millions d'heures de visionnage lors de leurs 28 premiers jours de diffusion.