La série "Succession" en tête de la course aux Emmy Awards avec 25 nominations

La série Succession de HBO est arrivée en tête, mardi 12 juillet, de la course aux Emmy Awards, équivalents des Oscars pour la télévision américaine, avec 25 nominations au total. La série suit les affres d'une puissante famille dont les membres complotent et s'entre-déchirent. La compétition s'annonce serrée pour la meilleure série dramatique en vue de la remise des trophées le 12 septembre avec des poids lourds confirmés comme Stranger Things, Ozark et Better Call Saul.

Vainqueur en 2020, Succession affrontera aussi la série sud-coréenne Squid Game, sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme qui est entrée dans l'histoire comme la première production dans une langue autre que l'anglais à concourir dans la catégorie phare des séries dramatiques. La série Netflix met en scène des centaines de personnages en Corée du Sud, participant à des jeux d'enfants comme "un, deux, trois, soleil" pour remporter une énorme somme d'argent, au risque d'être tués.

Dynamisme post-Covid

Après les restrictions sanitaires qui avaient contraint Hollywood à fermer ses plateaux de tournage durant la pandémie, les productions sont de retour à "un niveau historique" et l'Académie des Emmy Awards "a reçu un nombre record de candidatures cette saison", a déclaré son directeur, Frank Scherma.

Côté comédies, Ted Lasso (Apple TV+), vainqueur l'an dernier, part en pole position avec 20 nominations. La série mettant en scène un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise aura notamment face à elle La Fabuleuse Mme Maisel et Barry. Il faudra aussi compter avec Hacks et Only Murders in the Building qui ont chacune reçu 17 nominations pour cette 74e édition.