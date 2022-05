L'humoriste Dave Chappelle agressé sur scène lors d'un spectacle à Los Angeles

L'humoriste américain Dave Chappelle a été agressé sur scène lors d'un spectacle de stand-up à Los Angeles mardi soir, a rapporté la revue spécialisée Hollywood Reporter. Le comédien participait au festival "Netflix Is A Joke", organisé au Hollywood Bowl, lorsqu'un homme dans le public est monté sur scène et a tenté de le plaquer, selon des images vidéo de l'incident partagées sur les réseaux sociaux.

Somebody ran onstage and tackled Dave Chappelle at his show at the Hollywood Bowl tonight. Afterwards, Dave and other people backstage stomped the attacker out



