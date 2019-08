De Niro rajeuni dans la bande-annonce de "The Irishman", prochain film de Martin Scorsese

Le film sortira sur Netflix, et comptera dans son casting Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel et Anna Paquin.

Une ruelle sombre, Robert De Niro et Joe Pesci, la mafia, un meurtre par balle puis un autre par étranglement dans une voiture... La bande-annonce de The Irishman, mise en ligne par Netflix, offre tout ce que l'on pouvait en attendre. Le nouveau film de Martin Scorsese réunira cet automne Al Pacino et Robert De Niro, entourés de Joe Pesci, Anna Paquin et Harvey Keitel. Aucun signe de Keitel dans la bande-annonce, la lumière est braquée sur Robert De Niro.

Rajeuni numériquement le temps de quelques scènes, De Niro interprète Frank Sheeran, syndicaliste surnommé "The Irishman", ou "L'Irlandais", en lien avec la mafia. La bande-annonce dévoile la rencontre téléphonique entre Sheeran et Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino. Un partage de l'écran entre les deux monstres sacrés très attendu par le monde du cinéma. Et la vidéo mise en ligne par Netflix fait bien attention à ne les montrer ensemble que le temps d'une demi-seconde, au milieu d'une foule compacte.

Les premières amours de Scorsese

Sur fond de lutte syndicale et de manipulations politiques, Scorsese revient à ses premières amours. Avec De Niro au casting, le film fait obligatoirement penser à Mean Streets (avec également Harvey Keitel), Casino et les inévitables Affranchis (Joe Pesci jouait dans les deux films), dans lesquels le cinéaste explorait le milieu du crime organisé. Une discipline dans laquelle il excelle. Cette fois-ci, Scorsese rassemble presque tous ses acteurs fétiches pour une distribution de haute volée.

Film le plus cher de la carrière de Martin Scorsese, The Irishman n'a pas encore de date de sortie, mais fera l'ouverture du Festival de New York et sera distribué par Netflix.