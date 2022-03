Bernard Tapie : Netflix lance le tournage de la série "Wonderman", inspirée de la vie de l'homme d'affaires disparu

Wonderman, dans laquelle le comédien Laurent Lafitte joue le rôle de Bernard Tapie aux côtés notamment de Fabrice Luchini, doit être tournée à partir de lundi 7 mars, a annoncé le diffuseur vendredi à l'AFP. "Wonderman est une mini-série qui retrace le destin romanesque d'un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs", a indiqué Netflix dans un communiqué. "Le tournage débutera le 7 mars prochain et se déroulera entre Paris et le sud de la France", ajoute Netflix.



Les premiers éléments sur Wonderman - un jeu de mots fondé sur la marque de piles en difficulté Wonder reprise par Bernard Tapie dans les années 80 - avaient été dévoilés ces derniers mois. Netflix a annoncé vendredi 4 mars à l'AFP de nouveaux noms du casting, dont ceux de Fabrice Luchini, Joséphine Japy, Patrick D'Assumçao (vu récemment dans la série Paris Police 1900) ou Sarah Suco. Présentée comme une adaptation libre de faits réels, la série a été créée par Tristan Séguéla (réalisateur du film Docteur ? en 2019 avec Michel Blanc) et Olivier Demangel.

Il s'était dit opposé à une série sur sa vie

Homme d'affaires, ministre, acteur, chanteur, patron de presse et dirigeant de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, un temps érigé en symbole de la réussite sociale avant d'être rattrapé par les ennuis judiciaires, est mort le 3 octobre 2021 d'un cancer à l'âge de 78 ans.



En juin 2021, dans un entretien à Nice-Matin et Var-Matin, il s'était dit opposé à l'idée d'une série sur sa vie. "J'étais contre. C'est le fils d'un copain (Tristan Séguéla est le fils du publicitaire Jacques Séguéla, ndlr). Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd", avait estimé Bernard Tapie.