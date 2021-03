Alain Chabat va réaliser une série d'animation "Astérix" pour Netflix

Le cinéaste, acteur et homme de télévision sera aux commandes de ce projet initié par les éditions Albert René et la célèbre plateforme de streaming.

Netflix, géant du streaming, et les éditions Albert René, qui publient les aventures du célèbre Gaulois, se sont associés pour une série d'animation en 3D pour une "transposition de l'un des tout meilleurs albums de la saga créée par René Goscinny et Albert Uderzo : Le Combat des chefs, publié en 1966", a annoncé Le Parisien lundi soir 3 mars sur son site.



L'adaptation et la réalisation de cette "première série animée" autour d'Astérix a été confiée à Alain Chabat qui s'est déjà frotté à l'exubérant Gaulois dans le domaine cinématographique : il a réalisé Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), film dans lequel il incarnait aussi Jules César et qui demeure à ce jour le troisième plus grand succès d'un long métrage français au box-office hexagonal.

L'animation, une première et "un rêve" pour Alain Chabat

Il n'empêche que ce projet représente un nouveau défi et un monde inexploré pour Alain Chabat. S'il a réalisé cinq films depuis Didier (1997), il n'a jamais travaillé dans le domaine de l'animation. "Écrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire", a confié l'ancien "Nul" cité par Le Parisien. La création originale sera produite par Alain Goldman.



Dans Le Combat des chefs, le druide Panoramix devient amnésique après s'être pris un menhir sur la tête. Il ne se souvient plus de la recette de la potion magique à un moment critique pour le village gaulois, sous une menace romaine imminente... Une partie de l'intrigue a déjà été adaptée en dessin animé dans un film réalisé par Philippe Grimond, Astérix et le coup du menhir, sorti en 1989.