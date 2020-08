Accusé de promouvoir la pédophilie, Netflix s'excuse et retire une affiche du film "Mignonnes" jugée choquante par le public américain

Netflix a présenté ses excuses, vendredi 21 août, après avoir été accusé par des internautes d'"hypersexualiser" des enfants dans un visuel utilisé pour promouvoir le film français Mignonnes, que la plateforme diffuse en dehors de l'Hexagone. Vivement interpellée par des internautes américains, l'entreprise a annoncé avoir retiré l'affiche controversée. Celle-ci montrait les protagonistes du film (rebaptisé Cuties sur le marché américain), des préadolescentes, en tenues moulantes et dans des poses suggestives. Et a valu à Netflix de se voir reprocher de promouvoir la pédophilie.

Le visuel retenu par Netflix pour le marché américain est bien différent de celui utilisé en ce moment même en France, où le film vient de sortir en salle. On y voit les mêmes jeunes filles se promener dans la rue en lançant des confettis.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.