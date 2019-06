Mort de Max Wright, le père Tanner dans la série des années 80 "Alf"

L'acteur, interprète de Willy Tanner, est décédé à l'âge de 75 ans. Il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer .

Il a marqué une génération de fans de série. Max Wright est décédé le 26 juin dans sa maison d'Hermosa Beach, en Californie, a annoncé le site TMZ citant des proches de l'acteur. Il se battait depuis des années contre un cancer du système lymphatique, diagnostiqué en 1995. Né à Détroit, dans le Michigan, en 1943, la star du petit écran s'est fait connaître pour son rôle de Willy, père de la famille Tanner dans la série "Alf". Ce sitcom diffusé sur NBC de 1986 à 1990 raconte les aventures de Gordon Shumway, un extraterrestre venu de la planète Melmac. Quand son vaisseau spatial atterrit sur Terre, dans le garage des Tanner, ces derniers le surnomment "Alf" pour "Alien Life Form" et acceptent de le cacher, malgré les coutumes parfois loufoques de l'extraterrestre.

Max Wright a joué dans de nombreuses séries comme Buffalo Bill ou Misfits of Science. Dans les deux premières saisons de Friends, il interprète Terry, le premier propriétaire du Central Perk, le café où se retrouvent les personnages de la série. L'acteur s'est également illustré sur les planches. Il a débuté sa carrière dans le théâtre avec la pièce The Great White Hope. Il avait notamment décroché une nomination aux Tony Awards en 1998 pour son rôle dans la pièce Ivanov, d'Anton Tchekhov. Max Wright était également présent sur grand écran, à l'affiche des films Reds (1981), Que le spectacle commence (1979), L'arnaque 2 (1983) ou Soul Man (1986). Sa dernière apparition à la télévision date de 2005 pour la série Back to Norm.