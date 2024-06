Marion Cotillard jouera dans la quatrième saison de la série "The Morning Show" aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Whiterspoon

"Bienvenue au The Morning Show, Marion." C’est par ces quelque mots qu’Apple TV a annoncé sur les réseaux sociaux l’arrivée de Marion Cotillard dans la saison 4 de The Morning Show, série télévisée à succès qui raconte les coulisses d’une matinale télé aux États-Unis, sur fond d’ego, d’ambitions et de quête éperdue de pouvoir.

Bienvenue au The Morning Show, Marion. pic.twitter.com/5WgeALxQHh — Apple TV (@AppleTV) June 5, 2024

Deuxième Française de l’Histoire à avoir décroché l’Oscar de la meilleure actrice (après Simone Signoret en 1960) pour son rôle d’Edith Piaf dans La Môme, Marion Cotillard donnera donc la réplique aux deux stars et productrices de The Morning Show : Jennifer Anniston et Reese Witherspoon.

Selon le site Variety, Marion Cotillard jouera le rôle de Céline Dumont, décrite comme une dirigeante avisée issue d’une grande famille européenne. Pour le moment Apple TV+ n’a pas communiqué sur la date à laquelle cette quatrième saison sera disponible sur la plate-forme.