"Maman, j'ai raté l'avion", "La nuit au musée"... Disney prépare des remakes à la chaîne

Et tout sera diffusé sur le service de streaming Disney+.

Pour concurrencer Netflix, il faut un catalogue bien rempli. Et Disney l'a compris. La firme aux grandes oreilles a annoncé, par l'intermédiaire de son président Bob Iger, la mise en chantier de plusieurs contenus pour sa future plateforme de streaming Disney+. Et pour ces contenus, Disney n'hésite pas à piocher dans le catalogue déjà existant dans ses tiroirs.

Le récent rachat de Fox a en effet agrandi les archives de l'entreprise. Bob Iger a ainsi annoncé le futur retour sur les (petits) écrans de la franchise culte des années 1990 Maman, j'ai raté l'avion dans une nouvelle version. Autres remakes à venir, ceux de Treize à la douzaine, La Nuit au musée ou encore Journal d'un dégonflé, pourtant tous sortis après 2000. Bob Iger n'a en revanche pas précisé si les nouveaux contenus seront présentés sous forme de films ou de séries.

Stratégie commerciale payante

Ces nouvelles moutures ne seront pas destinées à une diffusion en salle, et auront pour but d'attirer les spectateurs sur Disney+. Elles s'inscrivent cependant dans une stratégie commerciale plus ambitieuse de la part de Disney, largement récompensée par le nombre de spectateurs en salle, visant à produire des remakes de leurs classiques en grand nombre.

Après les nouveaux Livre de la jungle, Aladdin, Cendrillon ou encore La Belle et la bête, Le Roi Lion version 2019 a dépassé les 6 millions d'entrées, rien qu'en France. De quoi conforter Disney dans la redécouverte de ses gloires passées.