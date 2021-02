Libertinage, poésie, prison : tout ce qui est vrai (ou pas) dans "Les Aventures du jeune Voltaire"

Derrière le nom prestigieux de Voltaire se cache François-Marie Arouet. Le fils d'un riche notaire qui se révèle vite être un adolescent prodige pour manier les vers et la plume et se faire une place parmi les puissants du royaume de France au début du XVIIIe siècle. C'est cette ascension d'un jeune homme au talent unique que narre la série Les Aventures du jeune Voltaire. Cette création, dont les derniers épisodes seront diffusés sur France 2 lundi 15 février, se concentre sur la jeunesse de cette figure majeure du siècle des Lumières. Mais dans la riche fresque historique, où se situe la démarcation entre la fiction et la réalité ? C'est ce que nous avons demandé à François Bessire, professeur spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle à l'université de Rouen et grand connaisseur des correspondances de Voltaire.

Attention, des spoilers sur les deux premiers épisodes sont présents dans cet article.

Voltaire était-il un jeune homme rebelle ?

Dans le premier épisode Jésuite et libertin, le jeune François-Marie Arouet est dépeint comme un élève turbulent lors de sa scolarité chez les Jésuites. On le voit provoquer verbalement ses enseignants et se battre avec les poings contre de jeunes nobles, alors qu'il n'est lui-même que le rejeton de la bourgeoisie. Selon François Bessire, professeur à l'université de Rouen et spécialiste de Voltaire, il s'agit du plus mauvais aspect historique de la fiction : "La série dit que les bourgeois et les nobles sont séparés chez les jésuites. En réalité, c'est l'inverse. Les collèges sont un lieu d'échange entre la bourgeoisie et la noblesse et il n'y a pas de distinction dans leur enseignement. La seule différence est que les aristocrates qui sont internes ont le droit d'avoir leur valet dans l'établissement." Selon François Bessire, la série ne montre pas non plus comment l'enseignement très poussé et riche des jésuites est à la base du développement intellectuel de Voltaire.

La vie amoureuse de Voltaire dans la série est-elle fidèle à la réalité?

Le jeune François-Marie Arouet sait prendre le coeur des femmes. Dans les deux premiers épisodes, on le voit multiplier les conquêtes et les amantes. Il participe même à une orgie sexuelle dans les salons du château du duc de Sully, où son père l'a envoyé en exil après la publication de pamphlets contre Philippe d'Orléans, le régent pendant la minorité de Louis XV. "Sa première histoire d'amour lorsqu'il est envoyé à La Haye est dans la réalité très romanesque et dure assez longtemps. Pour la scène d'orgie que l'on voit dans la série, cela semble disproportionné. Les pratiques sexuelles étaient tout de même cachées à l'époque. Mais, cela illustre bien la libération des moeurs qu'il y a pu avoir après le règne de Louis XIV", pointe François Bessire.

Voltaire a t-il été poussé à réécrire "Œdipe" pour coller aux canons littéraires de l'époque ?

L'un des arcs narratifs de Les Aventures du jeune Voltaire est l'écriture par François-Marie Arouet de la pièce de théâtre Œdipe. On y voit à plusieurs reprises le jeune écrivain poser sur le papier les vers de cette tragédie antique qu'il essaye d'adapter à la scène du XVIIIe siècle. Surtout, Voltaire y rencontre des comédiens de la Comédie française qui refusent plusieurs fois son oeuvre en lui demandant d'y apporter des modifications pour mieux coller aux désirs du public de l'époque. "C'était en effet un débat de ce temps d'inclure des intrigues amoureuses dans les pièces de théâtre. Dans la série, comme dans la réalité, Voltaire pense qu'il n'y en a pas besoin, alors que les comédiens de la Comédie française soutiennent l'inverse. La façon dont la série présente cela, c'est bien vu. C'est une problématique qui va d'ailleurs revenir plusieurs fois dans la vie de Voltaire", résume François Bessire.

Un espion a-t-il dénoncé Voltaire pour le faire emprisonner à la Bastille ?

Dans le deuxième épisode La Bastille à 20 ans, François-Marie Arouet est emprisonné à La Bastille après qu'un espion aux ordres de Philippe d'Orléans découvre que le jeune poète est l'auteur d'un pamphlet contre le Régent. Si, de premier abord, l'intrusion de l'espion dans la bande d'amis de Voltaire semble romancée, c'est réellement un épisode de la vie du philosophe. "Il y a bien un espion qui s'est introduit dans le cercle de Voltaire en se faisant passer pour un provincial. C'est totalement avéré. Le Régent avait besoin de ne pas laisser trop de pamphlets circuler dans les rues de Paris. C'était une époque assez trouble", confie François Bessire.

Qu'est-ce qui pousse vraiment le jeune Arouet à prendre le surnom de Voltaire ?

L'une des scènes marquantes de l'épisode 2 de la série est l'instant où Voltaire présente à son père l'oeuvre imprimée d'Oedipe. C'est enfin le début de la consécration pour ce fils de notaire. Mais plutôt que d'applaudir le jeune François-Marie, le père Arouet entre dans une colère froide, car Oedipe est signé du nom de "Voltaire". Par cet acte, son fils a décidé d'effacer le nom Arouet de sa vie. "Cette volonté de ne plus être l'enfant de personne, c'est significatif pour Voltaire. Il se fait même appeler "de Voltaire". Il réalise symboliquement ce qu'il ne peut faire réellement : devenir un noble", raconte François Bessire. Pour ce dernier, le choix de ce pseudonyme compte beaucoup dans l'ascension de Voltaire : "C'est l'un de ses premiers traits de génie d'avoir fait ce choix".

Les deux premiers épisodes de la série Les Aventures du jeune Voltaire sont disponibles en replay sur France 2. Les troisième et quatrième épisode seront diffusés lundi 15 février à 21h05 sur France 2.