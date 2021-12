“Les Engagés” : la web série sur le militantisme LGBT+ de retour avec une troisième et ultime saison

Les deux premières saisons de la série Les Engagés ont fédéré une communauté de fans en ligne. Attendue, la saison 3 est désormais disponible sur la plateforme francetv Slash et en DVD. Les Engagés s’exportent même à l’international, distribués en Europe mais aussi et en Asie du Sud-Est, aux Etats-Unis et au Brésil, notamment.

L'actualité omniprésente

La série créée il y a cinq ans par Sullivan le Postec s’inscrit toujours autant dans le réel. Elle lie à nouveau le centre fictif "LGBT+" de Lyon à des thèmes de société comme la transphobie, les fake news, les violences policières ou même l’ingérence russe dans la sphère politique et associative.

“Je lis beaucoup l’info, tout le temps même, ça nourrit mon travail”, explique à franceinfo Sullivan Le Postec. "On a beaucoup de mal en France à traiter de l’actualité dans les séries alors que c’est tout à fait commun dans les séries américaines. Je voulais m’en servir pour créer du dialogue entre les personnages, faire société.”

La force de la série est d’aborder des thématiques complexes en bousculant les a priori, en questionnant, sans jamais juger. “Le centre LGBT+ des Engagés est un espace commun où se rencontrent des personnages avec leurs choix de vie et parfois leurs erreurs. J’essaie d’exposer un regard nuancé, de montrer que toutes les réalités peuvent exister et que l’on peut surtout en débattre. Je pense que c’est important.”

La saison 3 au coeur de l'Europe

Dans cette saison 3, les deux personnages principaux, Thibault (Eric Pucheu) et Hicham (Mehdi Meskar) vont ainsi se déplacer de la capitale des Gaules à celle des institutions européennes, à Bruxelles, afin de venir en aide à Anzor, réfugié tchétchène et traqué jusqu'en France parce que gay. Une situation tragique qui existe dans la réalité. Il sera aussi question avec Claude (Denis D'Arcangelo), militant de la première heure, de l’histoire du mouvement LGBT et des années Sida.



“La mémoire est centrale au sein de la communauté LGBT. La pandémie du Sida a opéré une rupture énorme, la transmission ne s’est pas toujours faite car ceux qui ont fait ce mouvement ont disparu”, poursuit Sullivan Le Postec. "J’avais envie de prendre en charge cette mémoire, c’est pour cela que c’est dans la série”.

"Les Engagés" (Sullivan le Postec - France.tv Slash)

Un format de trois épisodes longs

Les Engagés saison 3, rebaptisés Les Engagés XAOC (le mystérieux terme accolé fait partie de l'intrigue) prennent un tournant dans l’écriture. Finie la configuration de dix épisodes de dix minutes. Cette nouvelle et ultime saison, c’est trois épisodes de 45 minutes. “L’occasion de faire vivre plus profondément les personnages secondaires”, se réjouit Sullivan Le Postec. "Le rythme des dix minutes était une structure intéressante qui m’a permis d’intégrer dans la saison 2 plus de personnages et plus de diversité, de me concentrer sur eux en développant un parcours par épisode. Mais c’était aussi contraignant. Dans cette nouvelle saison, j’ai donc eu le plaisir d’écrire de longues scènes, d'ancrer le scénario dans différents lieux, de trouver d’autres dynamiques.”

Mais il n’y aura pas de saison 4. “On va dire que la série est très ambitieuse par rapport à son petit budget. Il y a plein de décors, de personnages, d’histoires traitées. C’est beaucoup d’efforts pour les équipes qui ont travaillé sur le projet”, conclut le créateur de la série. L’équipe s’est investie à fond, comme les membres de l’association fictive portée à l’écran. “Etre engagé dans une asso comme je l’ai été, c’est une vie épuisante, il faut de l’énergie, ça a un coût personnel énorme. Je montre dans la série comment les associations fonctionnent, qu’elles sont confrontées à des difficultés de financement, qu’elles dépendent des subventions des politiques et des changements de majorité. La série rend aussi hommage à tous ces militants”.



La série “Les Engagés XAOC” est disponible sur france.tv slash et désormais en DVD

Les saisons 1 et 2 sont également en ligne sur la plateforme france.tv.