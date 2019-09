Le producteur des "Simpson", J. Michael Mendel, est mort

Producteur américain de la célèbre série animée "Les Simpson" et de "Rick et Morty", J. Michael Mendel, est décédé à l’âge de 54 ans.

J. Michael Mendel qui a remporté trois Emmy Awards pour la série animée Les Simpson et un quatrième pour une autre série d’animation, Rick et Morty, est mort dimanche a annoncé son épouse Juel Bestrop.

Le producteur faisait partie de l’équipe des Simpson depuis leur création en 1989, œuvrant sur 207 épisodes en dix ans, de 1989 à 1999. Après cette série satirique de la société américaine, J. Michael Mendel a produit Rick et Morty de 2013 à 2017, dont le point de départ est une parodie de la trilogie au cinéma de Retour vers le futur.

Nous sommes dévastés par la mort prématurée de Mike Mendela réagi la chaîne Adult Swim, qui diffuse le programme

Un communiqué relayé par le magazine professionnel, Variety, bible de l'industrie cinématographique et audiovisuelle aux Etats-Unis.Mike était le coeur de l'équipe productrice de Rick et Morty. Son fantastique talent et son esprit nous manqueront cruellement.