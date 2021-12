"Le livre de Boba Fett", "Emily in Paris", "The Silent Sea"... on regarde quoi comme séries en décembre ?

Franceinfo vous propose comme chaque mois sa sélection de séries, à découvrir sur les plateformes de streaming. Cette fin d'année sera rythmée par de grosses sorties qui vont tenir les amateurs de séries en haleine entre la bûche de Noël et le réveillon du Nouvel an.

Les fêtes de fin d’année approchent. Il y a ceux qui attendent cette période de l'année pour regarder des comédies de Noël avec leurs enfants ou entre amis, et d'autres qui s'impatientent de voir les grosses productions SF ou heroic fantasy qui sortent à l'approche du 25 décembre. Préparez-vous à avoir la tête dans les étoiles avec Le livre de Boba Fett, à voir des monstres sanguinaires devant la saison 2 de The Witcher ou à savourer une jolie histoire avec The Big Leap.

Danse et espoir d'une nouvelle vie avec "The Big Leap"

Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de séries pleines de bons sentiments. Cette sélection ne pouvait pas faire l'impasse sur le genre. The Big Leap rassemble plusieurs personnes aux vies mornes en quête d'une seconde chance. Une télé-réalité propose un concours de danse pour tous les amateurs, avec à la clef, une promesse de gloire. L'héroïne, Gabby Lewis, a toujours rêvé d’être danseuse, mais une grossesse précoce lui a fait changer de carrière. Ce concours est une seconde chance pour elle. The Big Leap s’éloigne des séries un peu trop "gentillettes" et lisses en abordant des thèmes plus forts (alcoolisme, séparation, normes de beauté). L'histoire de Gabby, à la poursuite de son rêve, tombe à point nommé en cette fin d'année.

The Big Leap, le 1er décembre sur Disney +

Un documentaire sur la tutelle de Britney Spears

Difficile d'être passé à côté du mouvement #FreeBritney qui a permis la levée de tutelle de la chanteuse Britney Spears. En septembre, un documentaire diffusé sur Netflix avait déjà levé un voile sur la souffrance subie par Britney Spears depuis des années à cause de la manipulation excercée sur elle par son père. Cette nouvelle enquête, produite par le New York Times, montre les dessous de la manipulation de l'artiste par son équipe, treize longues années durant. Des proches de l'interprète de Toxic livrent leurs témoignages dans des entretiens exclusifs.

Controlling Britney Spears, le 2 décembre sur Amazon Prime Vidéo.

Le chapitre final des braqueurs espagnols

Les voleurs aux masques à l'effigie du peintre Dali, reviennent pour clore le chapitre de la casse de la Banque d’Espagne. Les spectateurs ont laissé "le professeur" dans une situation délicate et une terrible perte du côté des braqueurs. Sergio aura la lourde tâche de sauver son équipe tout en sortant l’or de la banque. Un final très attendu par les fans, qui s'annonce explosif (attention aux spoilers dans la bande annonce, pour ceux qui n'ont pas vu la partie précédente).

La casa de papel, partie 5, volume 2, le 3 décembre sur Netflix

Le retour des héroïnes de "Sex and the City"

Les amateurs des aventures des quatre amies new-yorkaises peuvent se réjouir. La nouvelle série And Just Like That, centrée sur les personnages de Carrie, Miranda et Charlotte est disponible cet hiver sur Salto. On notera l’absence de la quatrième copine : Samantha. Son interprète, Kim Cattrall, n’a pas souhaité participer à ce nouvel opus. Arrivées à la cinquantaine, les trois compères devront faire face à de nouveaux défis. Divorce, pression sociale, enfants devenus grands, les thèmes abordés sont variés. Une actrice bien connue pour son rôle de Callie Torres dans la série Grey’s Anatomy, viendra compléter le tableau. C’est l’actrice Sara Ramirez, qui interprètera Che Diaz, premier personnage non-binaire et queer de la série.

And Just Like That, disponible le 10 décembre sur Salto

Alex Rider, le jeune espion reprend du service

Adapté de la saga éponyme à succès d’Anthony Horowitz, vendue à plus de 12 millions d’exemplaires, Alex Rider, jeune espion, doit à nouveau échapper à des adversaires redoutables. Dans cette nouvelle saison, le spectateur retrouve Alex en vacances sur les côtes de Cornouailles. Il prend du repos bien mérité, après ses aventures explosives vécues dans la première saison. Un repos de courte-durée, quand il découvre sur place un complot lié au jeu vidéo Le Serpent à Plumes. Ses créateurs semblent prêts à tout pour assurer sa sortie, quitte à tuer les opposants. Action, aventure et peut-être même amour, Alex promet de nous réserver encore quelques surprises dans cette nouvelle saison.

Alex Rider, saison 2, dès le 14 décembre sur OCS.

Monstres et magie, un nouveau chapitre de "The Witcher" s'ouvre

C’est le retour de Geralt de Riv, le héros de série The Witcher. Dans cette nouvelle saison, il fait son deuil de la puissante sorcière Yennefer qu'il croit morte pendant la bataille du Mont Sodden. Cette dernière est en réalité prisonnière des Nifgaardiens. Le sorceleur a enfin retrouvé la princesse Cirilla, héritière de Cintra, à qui il est inexplicablement lié. La jeune fille est pourchassée inlassablement par l’armée de Nilfgaard, pour son pouvoir puissant et mystérieux. Geralt aura la difficile tâche de protéger Cirilla de ses assaillants et de son propre pouvoir. Il pourra compter sur l’aide d’anciens amis en se réfugiant à Kaer Morhen, la maison de son enfance. La série The Witcher est adaptée de la célèbre saga littéraire du même nom, d'Andrzej Sapkowski. Les jeux vidéo basés sur les romans ont considérablement contribué à apporter une popularité mondiale au sorceleur Geralt de Riv.

The Witcher saison 2, le 17 décembre sur Netflix

Emily est toujours à la découverte de Paris

Mauvaise nouvelle pour les terre-à-terre, les aventures d'Emily in Paris, dans une capitale irréaliste et cliché à souhait, s'offre une saison 2. Mais qu’importe ! Pour les autres, l’Américaine interprétée par Lily Collins, continuera d’arpenter les rues parisiennes et de démêler ses histoires de cœur. Elle est encore empêtrée dans son triangle amoureux, formé dans la saison 1. Cette fois-ci, Emily mise sur de nouvelles rencontres et encore plus de découvertes, avec une escapade festive dans le sud de la France.

Emily in Paris, saison 2, le 22 décembre sur Netflix

"The Silent Sea", un thriller lunaire très mystérieux

Netflix continue de miser sur les séries coréennes après le succès de Squid Game, avec The Silent Sea et son odyssée spatiale haletante. Le récit se déroule en 2075, une équipe d’élite est envoyée sur la Lune, dans une base abandonnée mystérieuse. Leur mission : trouver des informations pour sauver la Terre, en manque de ressources. Mais des événements imprévus viennent mettre en péril la mission. The Silent Sea, inspiré du court-métrage éponyme de Choi Hang-Yong de 2014, promet une intrigue renversante pour les spectateurs. La série regroupe des acteurs bien connus des amateurs de la plateforme de streaming. Bae Doona (Sense8, Kingdom) tiendra le rôle d’une astrobiologiste, aux côtés de Gong Yoo, (Squid Game, Dernier train pour Busan), membre de l’équipage.

The Silent Sea, le 24 décembre sur Netflix

Décollage immédiat pour Tatooine avec "Le livre de Boba Fett"

Amateurs de la saga Star Wars, Disney+ dévoile sa très attendue série Le livre de Boba Fett, célèbre chasseur des premiers opus de la saga. Le mercenaire s'est distingué pour sa capture de Han Solo pour le compte de Jabba le Hutt, la gigantesque et inoubliable limace dans Le Retour du Jedi. Dans cette nouvelle série, Boba Fett, interprété par Temuera Morrison, fera équipe avec la mercenaire d’élite Fennec Shang (Ming-Na Wen). Tous deux ont déjà été introduits dans la série The Mandalorian. Leur but est de reprendre le territoire appartenant autrefois à Jabba, sur la planète désertique Tatooine. Pour y parvenir, ils devront négocier avec "le syndicat du crime", à la tête du pouvoir. Évidemment tout ne se passera pas comme prévu, mais pour en savoir plus, rendez-vous le 29 décembre. Les spectateurs qui auront vu la scène post-générique à la fin de la saison 2 de The Mandalorian ont déjà une petite longueur d’avance sur les autres…

Le livre de Boba Fett, le 29 décembre sur Disney +

Mais aussi en décembre

JoJo's Bizarre Adventure, saison 5, le 1er décembre sur Netflix

The Good Doctor, les quatre premières saisons disponibles le 1er décembre sur Salto

Bayern Munich au-delà de la légende, série documentaire sur le célèbre club, le 3 décembre sur Amazon Prime Vidéo

Élite : histoires courtes (3 épisodes), à partir du 15 décembre sur Netflix

Don't look up : déni cosmique, avec Léonard DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep... Le 24 décembre sur Netflix

Billie, vendredi 31 décembre sur Amazon Prime Vidéo