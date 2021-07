"La Casa de Papel", "Germinal"… Le festival Séries Mania des Hauts-de-France s’offre plus de 50 séries inédites

Après son annulation en 2020 et deux reports, la troisième édition du principal festival de séries en France aura bel et bien lieu du 26 août au 2 septembre 2021, à Lille et dans sa région. Au menu, une programmation alléchante avec notamment le très attendu premier épisode de la 5e saison de La Casa de Papel.

Moins de séries américaines

Historiquement tourné vers l'international, Séries Mania accueillera cette année moins de séries anglo-saxonnes, plus d'européennes et, pour la première fois, des œuvres réalisées en Syrie,Turquie, Colombie et à Taïwan. "Les Américains ont moins tourné que les autres pays, extrêmement préoccupés par la situation Covid", et dès qu'ils l'ont fait, "ils ont mis (les séries) sur les plateformes ou à l'antenne", explique la directrice du festival Laurence Herszberg.

Cette année, le festival compte également "un peu moins de séries géopolitiques au profit de l'intime et du social", rapporte Laurence Herszberg en soulignant "deux exceptions très fortes" : Furia, série norvégo-allemande analysant la montée de l'extrême-droite en Europe et Jerusalem, série israélienne en forme de plongée au cœur de la ville et de ses conflits religieux.

"Germinal", une série franco-italienne

Autre phénomène présent dans la sélection : "La mise en avant de classes populaires souvent victimes des excès de la mondialisation" qui "se rassemblent et luttent pour leur survie", mentionne la responsable. S'inscrivent dans cette thématique la série croate The last socialist artefact et une nouvelle version de Germinal, production franco-italienne avec au casting Thierry Godard (Engrenages, Un village français) et Sami Bouajila (Un fils).

Tournage de Germinal (Capture d'image / France Télévisions)

Des personnalités dans le jury et des invités

Le scénariste Hagai Levi, créateur de BeTipul (version originelle de En thérapie),The Affair et Our boys, présidera le jury de la compétition internationale et la journaliste-auteure Florence Aubenas (Le quai de Ouistreham, L'inconnu de la poste) celui de la section Panorama international. Parmi les invités d'honneur du festival, des personnalités internationales comme la comédienne Audra McDonald (Private practice, The good fight), Clyde Phillips, créateur de Dexter et Chris Brancato, co-créateur de Narcos.

La comédienne américaine Audra Mc Donald, invitée d'honneur du festival (Capture d'image / France Télévisions)

Les séries en compétition

Côté compétition, une trentaine de séries sont en lice dans trois catégories différentes. Huit séries concourent dans la catégorie internationale : deux israéliennes (Jerusalem et The Echo of your voice), l'italienne Anna, une islandaise (Blackport), une adaptation turque d'Hamlet, la danoise Kamikaze, Furia et Germinal. La compétition française se déroulera entre six séries dont une co-création de la réalisatrice Valérie Donzelli (Nona et ses filles). La sélection panorama international étant la dernière catégorie avec 15 séries sélectionnées.

Place à la Compétition Française avec 6 séries en avant-première mondiale pic.twitter.com/4BjIVcVqcp — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) July 1, 2021

Un festival élargi géographiquement

Cette année, le festival lillois se déploie dans six autres villes des Hauts-de-France (Dunkerque, Amiens, Lens, Saint-Quentin, Tourcoing et Wallers-Arenberg) et sur une plateforme (Séries mania digital) qui hébergera des séries disponibles pendant 24 heures chacune. Enfin, le festival lancera à la rentrée le Series Mania Institute, première école européenne dédiée aux séries qui participera à l'échange des savoir-faire européens et à l'ouverture du secteur à la diversité des parcours et origines.

