L'actrice Markie Post, qui a joué dans les séries "Chicago PD", "Scrubs" et "L'homme qui tombe à pic", est morte à 70 ans

Markie Post, célèbre dans le monde des séries américaines, a eu une longue carrière à la télévision. Elle est décédée samedi 7 août d'un cancer. Ses proches et son agent l'ont annoncé dans un communiqué de presse.

Markie Post - Marjorie Armstrong Post de son vrai nom - a incarné la mère du docteur Elliot Reid, jouée par Sarah Chalke dans la série Scrubs (2001-2010), la mère de Cameron Diaz au cinéma dans la comédie Mary à tout prix (1998) et plus récemment, celle de Sophia Bush dans la série Chicago PD (depuis 2014).

Sophia Bush a posté un message émouvant sur Instagram pour rendre hommage à son ancienne co-star et maman à l'écran, où elle écrit : "My sweet sweet Markie… I don’t have the words. Devastated comes to mind. Crushed. Heartbroken. This woman. This ray of sunshine. Pure light. And goodness." ("Ma douce douce Markie... Je n'ai pas les mots. Dévastée me vient à l'esprit. Anéantie. Mon cœur est brisé. Cette femme. Ce rayon de soleil. Pure lumière. Et bonté.")

L'actrice née le 4 novembre 1950 à Palo Alto en Californie a été révélée au grand public dans les années 1980 dans les séries L'homme qui tombe à pic (1981-86) - elle incarnait Terri, une amie du héros Colt Seavers alias Lee Majors - et Night Court (Tribunal de nuit en français, 1984-92). Un de ses derniers rôles était également sur le petit écran, dans la série Netflix Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore en 2018.

Son époux, l'écrivain Michael Ross, et leurs deux filles, l'actrice Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn, ont rappelé les qualités humaines de Markie Post, qui "nous a appris à être généreux, aimants et cléments dans un monde souvent rude", rapporte le New York Times.