L'acteur David McCallum, connu pour ses rôles dans les séries "NCIS" et "Des Agents très spéciaux", est mort à 90 ans

S'il s'est surtout illustré à la télévision, David McCallum a également joué au cinéma, notamment dans "La Grande Évasion" en 1963. Il était enfin musicien, et l'un de ses morceaux samplés est devenu un classique du rap.

Les nouvelles générations le connaissaient surtout pour le rôle de "Ducky", le médecin légiste de la série NCIS dans laquelle il joua vingt saisons durant. Mais son visage et sa blondeur ont marqué la pop culture dès les années 60. L'acteur britannique David McCallum s'est éteint lundi 25 septembre, quelques jours après son 90e anniversaire, entouré de sa famille dans un hôpital de New York, a indiqué la chaîne CBS.



"Il fut le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et aimant", a déclaré son fils Peter, selon la chaîne. "Il était fasciné par la science et la culture et transformait ces passions en connaissances", a-t-il ajouté, précisant que son père aurait même été capable d'effectuer une autopsie "sur la base de ses recherches de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS".



Le rôle de l'agent russe Illya Kouriakine le rend célèbre



David McCallum est né le 19 septembre 1933 à Glasgow, en Écosse. Étudiant à la prestigieuse Académie royale des arts dramatiques de Londres, il fait l'une de ses premières apparitions au cinéma en 1963 dans La Grande Évasion, aux côtés notamment de Steve McQueen. Mais c'est lorsqu'il est choisi l'année suivante pour interpréter l'énigmatique agent secret soviétique Illya Kouriakine dans Des Agents très spéciaux (titre original : The Man from U.N.C.L.E.) que sa carrière connaît un véritable essor.



Avec ses beaux cheveux blonds et ses cols roulés, David McCallum incarnait alors une certaine icône du charme. Si la série Des Agents très spéciaux n'a duré que quatre ans, son personnage l'a suivi à vie. "Cela fait plus de 30 ans mais je n'arrive pas à m'en échapper", avait-il déclaré au New York Times en 1998. Entre-temps, en 1975, il incarne le savant Daniel Westin, frappé d'invisibilité permanente dans L'Homme invisible. et obligé de porter masque et gants en caoutchouc, ainsi que perruque, pour apparaître aux yeux du monde...



À partir de 2003, McCallum fait ses débuts dans la peau du Dr Donald "Ducky" Mallard, médecin légiste du service d'enquête criminelle de la marine américaine, le NCIS, dans la série du même nom. Véritable carton, elle sera suivie par des millions de spectateurs aux États-Unis et à travers le monde, continuant à travers ses 20 saisons d'être diffusée à la télévision américaine. Avec ses nœuds papillon caractéristiques, McCallum apparaîtra dans tous les épisodes des 15 premières saisons, à l'exception d'un seul, avant de faire des apparitions plus sporadiques à partir de la saison 16.

Musicien, il sera samplé par Dr. Dre



Fils d'un violoniste et d'une violoncelliste, David McCallum avait étudié le hautbois et chantait depuis son enfance. Il a travaillé un temps comme metteur en scène adjoint à l'Opéra de Glyndebourne. Dans les années 60, il a enregistré quatre albums instrumentaux avec le célèbre producteur David Axelrod. Son morceau le plus célèbre est The Edge. Samplé bien plus tard par le rappeur Dr. Dre, avec la participation de Snoop Dogg, ce morceau a connu une seconde vie avec The Next Episode (2000) .







David McCallum poussera par ailleurs la chansonnette dans un épisode des Agents très spéciaux, avec la complicité de Nancy Sinatra.



David McCallum fut marié pendant dix ans avec l'actrice Jill Ireland avec qui il a eu trois enfants. Puis les deux acteurs refirent chacun leur vie, Jill Ireland épousant Charles Bronson en seconde noce.