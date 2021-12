L'acteur Chris Noth, connu pour son rôle de "Mister Big" dans la série "Sex and the City", accusé de viol par deux femmes

C'est la reprise de la série télévisée Sex and the City le 9 décembre, nommée And Just Like That, qui a été l'élément déclencheur. Zoe, 40 ans, et Lily, 31 ans, ont affirmé jeudi 16 décembre au Hollywood Reporter avoir été violées par Chris Noth, connu pour son rôle de Mister Big. Les deux femmes "se sont adressées au magazine séparément, à plusieurs mois d'intervalle, et ne se connaissent pas", a précisé le magazine.

"Les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées voici des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses, a réagi jeudi, dans un communiqué transmis à l'AFP, l'acteur de 67 ans. Les relations étaient consenties. Non veut toujours dire non – c'est une limite que je n'ai pas franchie."

La promotion de la série et les articles de presse ont ravivé "des souvenirs douloureux d'incidents" qui se seraient produits, selon les deux femmes. L'une d'elles dit avoir été violée par Chris Noth en 2004 dans l'appartement de l'acteur à West Hollywood, alors qu'elle venait lui rendre un livre prêté lorsqu'ils s'étaient croisés au bord de la piscine de l'immeuble. Elle était âgée de 22 ans à l'époque et avait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des points de suture après le viol, selon son récit, dont certains détails sont confirmés par plusieurs témoins interrogés par le Hollywood Reporter.

L'autre femme, 25 ans à l'époque, s'était rendue à un rendez-vous avec Chris Noth à New York en 2015. Il l'avait ensuite invitée à son appartement, où elle affirme avoir été violée.