L'acteur Cameron Boyce, star de Disney, est mort à l'âge de 20 ans

Il était une des stars de la chaîne pour enfant Disney Channel. Dimanche 7 juillet, la famille de l'acteur a confirmé la mort de Cameron Boyce à plusieurs médias américains. Elle a indiqué à ABC que l'acteur a succombé à une "crise" liée à une maladie chronique. "C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons ce matin la disparition de Cameron. Il est mort dans son sommeil d'une syncope liée à un trouble médical qu'il soignait", a annoncé un porte-parole de la famille. Disney ainsi que de nombreux fans lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Nous apprenons ce matin le décès de #CameronBoyce parti à l'âge de 20 ans des suites d'une maladie chronique. Il était l’un des comédiens principaux de la saga #Descendants. RIP pic.twitter.com/vVRrnSewxH — Disney Next (@DisneyNext) July 7, 2019

De "Mirrors" à "Jessie"

Originaire de Los Angeles, Cameron Boyce débute sa carrière d'acteur à seulement 9 ans dans le film Mirrors d'Alexandre Aja. Deux ans plus tard, il fait une apparition dans Copain pour toujours de Dennis Dugan, aux côtés d'Adam Sandler.



Il se fait connaître du grand public dans la série Jessie, produite par Disney Channel et diffusée en France de 2012 à 2015. Il y joue Luke Ross, fils turbulent d'une riche famille de l'Upper East Side à New York, chez qui travaille la jeune Jessie, personnage principal de la série. Cameron Boyce apparaît également au casting du feuilleton Descendants, produit par Disney. Il y interprète Carlos, fils de Cruella d'Enfer, la méchante des 101 Dalmatiens. Le dernier volet de cette trilogie doit être diffusé en août 2019 sur Disney Channel.