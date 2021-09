L'acteur américain Michael K. Williams, célèbre pour le rôle d'Omar dans la série "The Wire", est mort à 54 ans

Il restera dans les mémoires des fans de séries pour avoir incarné le gangster Omar Little dans The Wire, mais c'était loin d'être son seul rôle marquant. L'acteur américain Michael K. Williams est mort, à 54 ans, ont annoncé une représentante de sa famille et la chaîne HBO au magazine américain The Hollywood Reporter, lundi 6 septembre, confirmant une information du New York Post.

La famille de l'acteur n'évoque pas les causes de sa mort. Selon le New York Post, qui cite des sources policières, il a été retrouvé mort à son domicile après une overdose. Le journal rappelle que Michael K. Williams avait publiquement évoqué son combat contre l'addiction.

Dans The Wire (aussi diffusée en France sous le titre Sur écoute), il avait prété son visage marqué d'une longue cicatrice au personnage d'Omar Little, bandit détroussant les dealers, entre 2002 et 2008, dans un rôle qui était resté le plus marquant de la série.

Toujours sur HBO, Michael K. Williams avait également joué dans la série Bordwalk Empire et dans Lovecraft Country, décrochant pour cette dernière apparition une nomination dans la catégorie du meilleur second rôle dans une série dramatique aux prochains Emmy Awards. Il avait déjà reçu quatre nominations, notamment pour ses rôle dans The Night Of et When They See Us (Dans leur regard).

Il avait aussi fait de nombreuses apparitions au cinéma, notamment dans 12 Years a Slave.