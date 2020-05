Jerry Stiller, le père de Ben Stiller, connu pour son rôle dans la série "Seinfeld", est mort à 92 ans

Le comédien américain Jerry Stiller, connu notamment pour son rôle dans la série Seinfeld, est décédé de mort naturelle à l'âge de 92 ans, a annoncé lundi 11 mai son fils, l'acteur Ben Stiller.

"J'ai la tristesse d'annoncer que mon père, Jerry Stiller, est décédé de causes naturelles", a déclaré Ben Stiller dans un tweet. "Il était un père et un grand-père merveilleux, et il a été un mari des plus dévoués auprès d'Anne pendant 62 ans. Il nous manquera beaucoup. Je t'aime papa", a-t-il ajouté.

Né en 1927 à Brooklyn, Jerry Stiller avait déjà une longue carrière à la scène et à l'écran quand il a eu son heure de gloire dans la série humoristique Seinfeld, diffusée sur le réseau NBC de 1989 à 1998 et considérée comme la meilleure sitcom de tous les temps par le magazine Vanity Fair, également classée parmi les meilleures émissions de télévision de tous les temps par Rolling Stone ou Entertainment Weekly.

Jerry Stiller y incarnait Frank, le père irascible de George Costanza, rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 1997. Il a aussi joué dans la sitcom The King of Queens (1998-2007) et il est apparu aux côtés de son fils Ben dans les films Zoolander (2001 et 2016).

Jerry Stiller et sa femme Anne Meara (décédée en 2015) avaient auparavant joué sur scène à Broadway et à la télévision dans les années 1960, dans des sketches comiques qu'il écrivait.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5