Jean Reno rejoint le casting de la prochaine saison de la série "Dix pour cent"

La série à succès de France 2 annonce l'arrivée de Jean Reno pour la quatrième saison en cours de tournage. Il rejoint une nouvelle galaxie d'actrices et d'acteurs tels que Charlotte Gainsbourg, Dany Boon et Sigourney Weaver, invités à jouer leur propre rôle dans "Dix pour cent".

L'acteur Jean Reno figurera dans un épisode de la quatrième saison de la série Dix pour cent, actuellement en cours de tournage. C'est ce qu'a annoncé la série diffusée sur France 2 mardi 24 décembre.



Dans cette série qui raconte depuis 2015, entre rires et larmes, la vie de l'agence d'acteurs parisienne ASK, une célébrité est au centre de chaque épisode dans son propre rôle. Jean Reno, interprète de Godfroy de Montmirail dans Les Visiteurs, mais aussi de "Victor le nettoyeur" dans Nikita ou Léon dans Léon, sera le "guest" du sixième épisode de la série.



Nous pouvons enfin vous l'annoncer : #JeanReno sera le guest du sixième épisode de la prochaine saison de #DixPourCent ! pic.twitter.com/aEMVSaqnST — DIX POUR CENT (@dixpourcent_F2) December 24, 2019

Charlotte Gainsbourg, Frank Dubosc et Sigourney Weaver au menu de la 4e saison

Après avoir mis en scène dans les précédentes saisons des stars telles que Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Fabrice Luchini ou Gérard Lanvin, la série imaginée par Dominique Besnehard, le fameux agent devenu lui-même acteur et producteur, réserve encore de nouvelles surprises.



Charlotte Gainsbourg, Nathalie Baye, Muriel Robin et Sandrine Kiberlain seront au casting de la saison 4, ainsi que Frank Dubosc, Dany Boon et José Garcia. Selon les indiscrétions du Parisien, Charlotte Gainsbourg pincera son agent (Camille Cottin) en plein mensonge, tandis que Sandrine Kiberlain prendra conseil auprès de Muriel Robin en vue de se lancer dans un "seul en scène".



Plus étonnant, l'ancien basketteur Tony Parker sera aussi de la partie, ainsi que la star américaine Sigourney Weaver, qui demandera à changer de partenaire. Un alléchant feu d'artifice en perspective pour cette quatrième saison, décrite par Dominique Besnehart comme particulièrement "insolente", et qui pourrait être la dernière.