"Il ne s'agit pas juste de s'asseoir avec une idée de chanson" : pour la série "Stranger Things", Nora Felder a remis Kate Bush au sommet des charts

L'heure de gloire de Kate Bush, c'était les années 1980, mais depuis que la série Netflix "Stranger Things" lui a redonné vie, le titre "Running up that hill" est redevenu le tube du moment.

Running up that hill, titre de Kate Bush de 1985, fut le hit de l'été 2022. Le 30 mai, après la diffusion des premiers épisodes de la saison 4 sur Netflix, les écoutes de cette chanson avaient "augmenté de 8 700% dans le monde" sur Spotify, selon les données de la plateforme musicale, N°1 du marché. Et les plus curieux ont même poussé jusqu'à d'autres anciens titres de l'Anglaise, puisque les écoutes de son répertoire ont "augmenté de 1 600%" sur Spotify à la même période.

"Il ne s'agit pas juste de s'asseoir avec une idée de chanson" : l'Américaine Nora Felder évoque son rôle de coordinatrice musicale de la série à succès Stranger Things, tremplin d'un ancien morceau de Kate Bush revenu au sommet des charts.

"On n'imaginait pas l'ampleur pour Kate Bush"

"C'est incroyable ! On savait que ce serait spécial, car quand on a utilisé le Should I stay or should I go des Clash dans la saison 1, il y a eu un bond des écoutes, avec un intérêt renouvelé et un nouvel intérêt. Mais on n'imaginait pas l'ampleur pour Kate Bush", confie Nora Felder, jointe au téléphone.

L'Emmy Award, prestigieuse récompense américaine reçue cette année pour son travail sur Stranger Things, lui permet désormais de parler devant un auditoire plus fourni lors des conférences qu'elle anime. Comme elle le fera cette semaine au festival musical parisien du MaMA (qui l'avait déjà invitée avant qu'elle soit dans la lumière). "Les gens pensent qu'il suffit d'arriver avec une belle chanson et voilà, c'est ça !", s'amuse au sujet de son activité l'Américaine, avec cette dernière expression lâchée en français.

Cyndi Lauper, Iggy Pop

"En réalité, on coordonne tous les aspects autour de la musique d'un projet, que ce soit la partie créative - choisir une musique - mais aussi la définition des budgets, les négociations des droits, déterminer s'il vaut mieux créer une B.O. et engager compositeur et musiciens", détaille celle qui a aussi oeuvré pour les séries Californication et Ray Donovan.

Grandie à Washington, la quinquagénaire a un solide parcours dans l'industrie musicale. Elle avait notamment travaillé à New York, d'abord comme programmatrice dans un club, avant d'être repérée et recrutée par le producteur Phil Ramone pour des enregistrements de Paul Simon, Sinead O'Connor, Cyndi Lauper ou Iggy Pop.

Celle qui a maintenant installé sa société à Los Angeles savait que Kate Bush était "très sélective" pour l'utilisation de son répertoire. "J'ai pris beaucoup de temps pour contacter ses représentants, exposer ce que cela signifiait pour l'histoire, les personnages". "Quand on a eu son feu vert, ça a été un gros soulagement, car cette chanson coche toutes les cases pour ce passage de la série".

Fleurs de Metallica

Au moment des discussions, la coordinatrice musicale ne savait pas que Kate Bush était fan de la série. Running up that hill est une chanson pop, qui avait connu le succès dès sa sortie il y a près de 40 ans. Ce n'est pas le cas de Master of puppets de Metallica, dont les écoutes ont gonflé sur les plateformes à la suite de son usage dans Stranger Things. C'est un pur titre metal, avec une structure complexe, loin de la ballade Nothing else matters qui avait permis à Metallica de passer sur les radios à grande écoute.

"Ce morceau colle au personnage d'Eddie, que tout le monde aime : certains refusent le metal comme on refuse d'ouvrir un livre à cause de sa couverture, mais grâce au personnage d'Eddie, les spectateurs ont ouvert le livre et aimé ce titre de Metallica", décortique Nora Felder.

En retour, le jour de sa nomination aux Emmy, le groupe californien lui a fait livrer des fleurs et un coffret collector de Master of puppets, album de 1986. "Et ils me suivent même sur leurs réseaux, quand j'ai vu ça, je me suis dit Oh, c'est génial, c'est Metallica ! Je suis restée une gamine quand il s'agit de musique".