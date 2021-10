HBO Max arrive en Scandinavie et en Espagne, premières étapes de son lancement en Europe en 2022

La plateforme américaine HBO Max, qui vise un marché de masse, prévoit de partir l'an prochain à la conquête de 21 autres pays d'Europe centrale et de l'est.

La plateforme américaine de streaming HBO Max, filiale de WarnerMedia, a donné mardi le coup d'envoi de son lancement progressif en Europe, en proposant d'abord ses services en Scandinavie (Norvège, Suède, Danemark et Finlande), en Espagne et en Andorre.

Cette nouvelle offre arrive dans un marché déjà particulièrement encombré sur le Vieux continent, où sont présents Netflix, Disney+, Amazon prime Video ou Apple.

HBO Max vise un marché de masse

Alors que la marque HBO s'adresse à un public plutôt ciblé et exigeant, HBO Max vise un marché de masse. Et HBO Max a de bons arguments dans son catalogue : spin-off de Game of Thrones, suite de Sex and the City, films Warner disponibles six semaines après leur sortie en salles.

Pour appâter le chaland, HBO Max propose dans ces six pays où HBO était déjà présent depuis plusieurs années, un abonnement annuel pour l'équivalent de huit mois de souscription, représentant une "économie de 30%". HBO Max sera facturé mensuellement 89 couronnes (8,80 euros) en Suède et Norvège, 79 couronnes (10,5 euros) au Danemark et 8,99 euros en Espagne et Finlande.

À la conquête de 21 autres pays en 2022

Après ces six pays, suivront l'an prochain 21 autres : en Europe centrale et de l'Est où HBO a déjà des services, mais aussi dans sept pays où il n'était jusqu'ici pas présent, comme aux Pays-Bas et en Turquie.



Dans certains grands pays d'Europe, le groupe américain a noué des accords de distribution avec des acteurs majeurs de l'audiovisuel, ce qui l'empêche de lancer cette nouvelle offre de streaming.

En France, il a des accords d'exclusivité avec le bouquet de chaînes consacrées aux séries et cinéma OCS, détenu par le géant français des télécoms Orange, jusqu'en 2023. Au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, HBO est en partenariat avec l'entreprise de télécommunications Sky jusqu'en 2025.