HBO dévoile les premières images de la saison 2 de sa série "The Last of Us"

Si l'on ignore toujours la date exacte de diffusion de la saison 2 de "The Last of Us", HBO a confirmé qu'elle démarrerait en 2025 et qu'elle comprendrait sept épisodes.

La promotion de la deuxième saison très attendue de The Last of Us, l'une des séries les plus appréciées de ces dernières années, est lancée. HBO a dévoilé lundi 5 août le teaser de la saison 2 de The Last of Us. Au menu, des moments familiers pour les fans des jeux vidéo dont est adapté le programme. Mais aussi du 100% inédit.

Dans un tweet publié le 5 août 2024, HBO Max a confirmé que les prochains épisodes seront diffusés en 2025 et a publié un premier teaser. On y voit Joel, le personnage incarné par Pedro Pascal, prononçant la phrase "Je l'ai sauvée". Il est en train de confesser ses crimes à un personnage interprété par Catherine O'Hara et dont on ignore l'identité (a priori, son personnage n'est pas dans les jeux vidéo).

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Les séquences qui défilent en fond seront familières pour celles et ceux qui ont joué à The Last of Us Part II sur Playstation, dont sera adaptée la deuxième saison. Cependant, ce dialogue préfigure déjà un changement majeur opéré par les scénaristes.

Des changements visibles

Dans l'introduction du jeu vidéo The Last of Us Part II, la phrase "Je l'ai sauvée" est également prononcée, mais l'interlocuteur de Joel n'est pas une femme qui évoque une thérapeute comme dans le teaser. C'est son propre frère, Tommy. Il lui déclare alors qu'il avait pour mission de ramener Ellie afin de permettre la recherche d'un remède contre l'épidémie, au risque de sa vie. Joel n'a pas accepté cela et a choisi de la sauver.

Les choses pourraient être légèrement différentes dans la saison 2 de la série si Joel avoue cette décision un peu égoïste – mais parfaitement compréhensible – à une autre personne que Tommy (qui, peut-être, ne sera pas au courant du tout). Il est évidemment profondément affecté, émotionnellement, lorsqu'il affirme "Je l'ai sauvée". Il s'agit d'une évolution qui pourrait influencer certains événements. Cependant, l'adaptation restera proche des jeux vidéo. Le teaser montre des moments du jeu comme la fête dans la ville de Jackson.

Les spectateurs ont été largement convaincus par l'aventure de Joel et Ellie. Dès son lancement, le 15 janvier 2023, elle avait réalisé un bon score. Le nombre de spectateurs lors de la première soirée de diffusion sur HBO et HBO Max n'a presque jamais cessé de croître, passant de 4,17 à 8,2 millions entre le premier et le 9e épisode.