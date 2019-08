L'imposante tapisserie qui retrace les aventures de "Game of Thrones" est arrivée à Bayeux, où elle sera exposée

Jusqu'ici conservée dans un musée de Belfast, la tapisserie "Game of Thrones" est arrivée à Bayeux mardi 20 août.

Du fief de Winterfell en passant par les Îles de Fer, l'Irlande du Nord est l'un des principaux sites de tournage de la célèbre série télévisée Game of Thrones.

Pour immortaliser les lieux et aventures des héros de la saga, le Tourisme Irlandais a conçu une tapisserie géante inspirée par celle de Bayeux, une toile de style médiéval plus de 87 mètres de long, tissée avec du lin provenant de l'une des dernières fabriques d'Irlande du Nord et brodée à la main par une équipe des Musées Nationaux d'Irlande du Nord.

Un voyage épique sur les traces de ses origines

Après avoir gagné pas moins de sept Awards publicitaires, cette œuvre insolite, habituellement exposée à l'Uster Museum de Belfast, a entrepris un voyage épique sur les traces de ses origines.

Elle sera exposée du 13 septembre au 31 décembre 2019, non loin de sa source d'inspiration, à l'Hôtel du Doyen. Ce vaste édifice du XVIIIème siècle, ancienne résidence du doyen du chapitre de la cathédrale, fut le lieu d'exposition de la Tapisserie de Bayeux juste après la Seconde Guerre mondiale.



La tapisserie nord-irlandaise est arrivée à l'Hôtel du Doyen escortée de plusieurs accessoires uniques rappelant l'esprit de la série. La proximité entre les deux tapisseries viendra souligner les liens existant depuis des siècles entre la Normandie et l'Île d'Emeraude, allant de l'industrie maritime au textile, en passant par les arts de la broderie, de la porcelaine ou de la verrerie et surtout, l'héritage commun du lin.

Après l'arrivée de l’œuvre à @CherbourgEnCot, le montage de l'exposition-événement de la Tapisserie #GameOfThones de @VacancesIrlande a débuté aujourd'hui à #Bayeux ! Rendez-vous vendredi 13 septembre pour l'ouverture en nocturne pic.twitter.com/OGUxzeerfl — Ville de Bayeux (@BayeuxOfficiel) August 20, 2019

Un partenariat original entre le Tourisme Irlandais, les Musées Nationaux d'Irlande du Nord et la Ville de Bayeux, qui permet d'une part de valoriser l'Irlande du Nord comme territoire de Game of Thrones auprès des visiteurs français et internationaux et d'autre part, d'accroître la notoriété et le rayonnement de la Tapisserie de Bayeux.