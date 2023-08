L'acteur Darren Kent, connu pour ses rôles dans "Shameless" et "Game of thrones", est mort à 39 ans

Le comédien et réalisateur britannique s'est éteint paisiblement, vendredi 11 août, entouré par ses proches. Les causes de son décès n'ont pas encore été précisées.

On le connaissait pour ses rôles au cinéma et sur le petit écran. L'acteur britannique Darren Kent s'est éteint vendredi 11 août 2023, à l'âge de 39 ans, a annoncé son agence Carey Dodd Associates sur Instagram, mardi 15 août. "C’est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client Darren Kent est s'est éteint paisiblement vendredi, a déclaré son agent sur le réseau social. Ses parents et son meilleur ami étaient à ses côtés."

Remarqué dans "Sunny Boy"

Dans son post, l'agent du comédien a salué un acteur aux multiples talents et très apprécié : "Darren n’était pas seulement un acteur, un réalisateur et un scénariste talentueux, il était aussi l’une des personnes les plus gentilles que j’ai eu le plaisir de rencontrer."

Né dans l'Essex, Darren Kent fait ses premiers pas dans le film d'horreur Mirrors du réalisateur Kiefer Sutherland, en 2008. Il s'essaye ensuite aux séries et décroche le rôle principal de Shameless. En 2012, il se fait remarquer dans Sunny Boy pour son rôle de Danny, un jeune garçon atteint d'une maladie de peau rare qui l'empêche de s'exposer au soleil.

Deux ans plus tard, le comédien britannique apparaît dans l'épisode final de la quatrième saison de Game of Thrones, en 2014, et dans la série britannique EastEnders. L'acteur était aussi réalisateur et scénariste : il a notamment signé le long-métrage Abusing protocol, un drame policier sorti en 2015. Plus récemment, Darren Kent était à l'affiche du film Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs (2023).

Depuis plusieurs années, l'acteur souffrait de problèmes de santé. Il a longtemps lutté contre l’ostéoporose, l’arthrite et un trouble de la peau. À ce stade, les causes de son décès n'ont pas encore été précisées.