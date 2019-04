VIDEO. "Game of Thrones" : boom touristique en Irlande du Nord sur les lieux de tournage de la série culte

La huitième et ultime saison de Game of Thrones est diffusée à partir de dimanche 14 avril dans 186 pays, et notamment en France. La série médiévale et fantastique à base de complots, de trahisons, de batailles dantesques et de dragons est la plus regardée dans le monde. Pour la saison 7, plus de 30 millions de personnes étaient rivées à leur écran chaque semaine aux États-Unis, sans parler du milliard de téléchargements illégaux.

Il n'est donc pas étonnant que les lieux de tournages soient pris d'assaut par les fans. Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs se rendent en Irlande du Nord, qui rassemble une trentaine de sites de tournage. Des visites en bus sont organisées au départ de Belfast, pour rejoindre le royaume imaginaire que l'on nomme "Winterfell" dans la série.

Les fans viennent du monde entier. Ce jour-là, dans le bus, on trouve Ana, 28 ans, originaire des Philippines. "C'est hallucinant, il y a tellement de rebondissements dans l'histoire... Vous devriez regarder cette série, si vous ne le faites pas, vous ratez votre vie", s'enthousiasme-t-elle. Il y a aussi un groupe d'Écossaises, des Thaïlandais et un Américain.

Importantes retombées économiques

Malgré l'arrêt de la série à l'issue de la saison 8, Robbie, le guide, n'est pas inquiet. "Cela ne tuera pas notre commerce, il va grandir encore et encore. Nous avons trois bus complets aujourd'hui, et en été à la haute saison c'est comme ça sept jours sur sept, assure-t-il. Des hôtels ont ouvert, beaucoup de restaurants ont ouvert dans ce secteur, ça crée beaucoup d'emplois, il y a un boom touristique." Ce que confirme Charline, à la boutique de souvenirs de Castle Ward. "Sur une journée on peut accueillir jusqu'à 21 nationalités différentes. Il y a peut-être 500 visiteurs par jour, avant c'était plutôt 10 ou 20."

L'office de tourisme d'Irlande du Nord a chiffré les retombées économiques liées à Game of Thrones à environ 30 millions de livres par an.