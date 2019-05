APPEL A TEMOIGNAGES. Qu'avez-vous pensé du dénouement de "Game of Thrones" ? Racontez-nous !

Le suspense insoutenable a pris fin avec la mise en ligne, dans la nuit de dimanche à lundi, du dernier épisode de l'ultime saison de "Game of Thrones". Les réactions sont à la hauteur de l'attente : très passionnées.

Un nouveau souverain règne désormais sur les Sept Couronnes. Pendant les huit saisons de Game of Thrones, et au rythme d'une saison par an, plusieurs prétendants au pouvoir se sont affrontés pour monter sur le Trône de fer et un seul a fini par y parvenir. Game of Thrones a pris fin lundi 20 mai.

Que vous ayez mis le réveil pour voir l'épisode 6 de la saison 8 dès sa sortie, dans la nuit de dimanche à lundi, ou que vous ayez attendu lundi soir, après une journée à éviter les spoilers, la tension était à son maximum pendant les 80 minutes de l'épisode. Après tant d'attente, il n'est pas étonnant d'être déçu ou d'avoir eu le cœur un peu serré à l'idée de ne plus revoir vos héros préférés – qu'ils soient membres de la maison Stark, Lannister ou Targaryen.

Mais dites-nous : êtes-vous soulagé que celui que vous détestiez ne soit pas monté sur le trône ? Et la théorie sur laquelle vous aviez tout misé, a-t-elle fini par se réaliser ? Enfin, autre question cruciale : qu'avez-vous prévu de faire, maintenant, les lundis soir ?

