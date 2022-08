A peine lancée, "House of the Dragon" est renouvelée pour une saison 2

Le premier épisode de ce prequel de "Game of Thrones", diffusé dimanche soir aux Etats-Unis, a réalisé "la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l'histoire de HBO".

Les dragons vont continuer à voler dans le ciel de Westeros. A peine lancée avec succès, la série House of the Dragon va revenir pour une deuxième saison, a annoncé vendredi 26 août le groupe américain WarnerMedia, maison-mère de HBO. "Nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l'idée de continuer à faire vivre la saga épique de la Maison des Targaryen avec une deuxième saison", s'est exclamée dans un communiqué la vice-présidente des programmes de HBO, Francesca Orsi.

House of the Dragon, prequel de Game of Thrones, se déroule près de 200 ans avant la série initiale et raconte l'histoire de la sanguinaire dynastie Targaryen et de ses 17 dragons. Le premier épisode a réuni 9,98 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion dimanche soir aux Etats-Unis, réalisant "la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l'histoire de HBO", avait déclaré lundi dans un communiqué le groupe WarnerMedia. A la date de ce vendredi ce sont "maintenant plus de 20 millions de téléspectateurs qui ont vu le premier épisode sur les plateformes à la demande et HBO Max aux Etats-Unis", selon l'entreprise.