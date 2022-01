"Euphoria", "A Very British Scandal", "The Gilded Age"... On regarde quoi comme séries en janvier ?

Au revoir 2021 et bienvenue 2022, si les bonnes résolutions ne sont pas toujours tenues, les séries, elles, seront bien au rendez-vous tout au long de janvier. De la magie, avec l’anniversaire très attendu de la saga Harry Potter, la mini-série A Very British Scandal, pour plonger au cœur d’un divorce historique et le grand retour de la série événement Euphoria, à regarder sous la couette en attendant les beaux jours.

Réunion de famille pour les Potterheads

Harry Potter à l’école des sorciers, premier film de la saga, fête son vingtième anniversaire. L'histoire du jeune sorcier créée par l’autrice J.K. Rowling, a vu le jour sur grand écran en 2001. Pour l’occasion, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et Chris Colombus, réalisateur des trois premiers volets, sont réunis pour une émission spéciale. Au programme, des secrets de tournage, des témoignages exclusifs d’acteurs et un retour sur la conception des huit films qui ont marqué des millions de personnes à travers le monde. Pour se replonger dans l’univers magique du sorcier de Poudlard d’ici là, SALTO propose la saga dans son intégralité dès le 1er janvier.

Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts, le 1er janvier en VOSTFR sur SALTO

Le grand retour d’"Euphoria"

Rue Bennett, incarnée par Zendaya (Spider-man, Dune) revient pour un nouveau chapitre d’Euphoria. Dans cette saison, Rue participe aux narcotiques anonymes pour sortir de sa dépendance, épaulée par son mentor de sevrage bienveillant, Ali (Colman Domingo). Mais l’héroïne se lance en parallèle dans le trafic de drogue, qu’elle transporte en permanence avec elle dans une valise. Une décision qui l’entraîne rapidement dans des situations dangereuses… Produite par le rappeur américain Drake, Euphoria dépeint les relations sans tabou, d’un groupe d’adolescents. Les personnages évoluent dans un monde où l’intimité n’existe plus avec les réseaux sociaux. Une jeunesse américaine plongée dans la drogue, le sexe et l’alcool en excès. La première saison, sortie en 2019, a été applaudie par la critique. Zendaya (Rue) a décroché l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Si ce nouveau volet est encore mystérieux, on y retrouvera les personnages emblématiques de la série, Jules, jeune adolescente transgenre (Hunter Schafer) et l’impulsif Nate, incarné par Jacob Elordi. On notera l’arrivée de nouvelles têtes pour compléter le casting, telles que Minka Kelly (Titans), Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr (Black Mafia Family) et le chanteur Dominic Fike.

Euphoria saison 2, dès le 10 janvier sur OCS

Surnaturel et secte occulte

Deux destins liés par une mystérieuse secte. Archive 81, c’est la nouvelle série surnaturelle et d’anticipation de Netflix, inspirée du podcast éponyme à succès. Dan Turner, jeune archiviste (Mamoudou Athie), s’engage à restaurer des cassettes vidéo datées de 1994 : il s’agit d’un documentaire sur une secte, tourné il y a 25 ans par Melody Pendras (Dina Shihabi). La série aborde deux temporalités : celle de Dan, de nos jours, obsédé par cette affaire et celle de Melody, au moment de l’enregistrement du reportage. Par un concours de circonstances occultes, ces deux chronologies finissent par entrer en contact. Dan s’efforcera de trouver le moyen de sauver la jeune femme, morte tragiquement dans le passé. La showrunneuse Rebecca Sonnenshine (Vampire Diaires) est aux manettes pour tenir en haleine le public, accompagnée d’une équipe spécialisée dans l’horreur, James Wan, Michael Clear (la saga Conjuring) et Paul Harris Boardman (Délivre-nous du mal).

Archive 81, le 14 janvier sur Netflix

Archive 81, série à suspense, inspirée des podcasts éponymes d'horreur. (NETFLIX)

Scandale à la sauce british

A Very British Scandal est une mini-série en trois épisodes à dévorer sur SALTO en janvier. L’histoire relate le divorce du Duc et de la Duchesse d'Argyll, une affaire très médiatisée dans les années 60 en Angleterre. La belle duchesse interprétée par Claire Foy (The Crown) est remarquée pour son style et son charisme par la société mondaine. Lors de la séparation du couple, son époux, joué par Paul Bettany (WandaVision, Avengers), veut détruire son image, l'accusant de violences, vol et consommation de drogue. Ce récit historique produit par la BBC est dans la lignée de la mini-série A Very English Scandal, centrée elle aussi sur une affaire anglaise célèbre : le procès de Jeremy Thorpe. L'ancien chef du parti Libéral avait tenté de tuer son amant pour cacher son homosexualité (disponible sur SALTO).

A Very British Scandal, le 14 janvier sur SALTO.

"Spencer", focus sur Lady Di

Très attendu, ce biopic décalé sur la vie de Lady Diana, interprétée par Kristen Stewart, arrive sur Amazon Prime, le 17 janvier prochain. Ce film s’intéresse à la fin du mariage de Lady Di et du prince Charles. En 1991, l’ombre d’un divorce plane sur le couple, mais à l’approche de Noël, la princesse de Galles doit sauver les apparences. La jeune femme éprise de liberté, étouffe sous la pression médiatique et les obligations lourdes qu’impose la couronne. Un film signé Pablo Larraín, à qui l’on doit un autre biopic, celui de Jackie Kennedy (Jackie). Le réalisateur imagine dans Spencer les événements qui ont pu se produire avant la séparation du couple en 1992.

Spencer, le 17 janvier sur Amazon Prime Vidéo

"As We See It", la série "feel-good"

Faites la connaissance d’une colocation un peu particulière. Jack, Harrison et Violet ont tous les trois la vingtaine et se situent à différents degrés d’autisme. Ensemble, ils devront entrer dans la vie active et atteindre des objectifs : se faire des amis, trouver un travail, tomber amoureux... Une quête d'indépendance parfois difficile, mais qui offre aussi des belles victoires pour les trois colocataires. As We See It, inspiré de la série israélienne On the Spectrum, promet rebondissements, émotions et rires, sans jamais tomber dans le mélodrame.

As We See It, 21 janvier sur Amazon Prime Vidéo

Rivalités entre fortunes à l'âge d'or de New York

Les amateurs de la série Downton Abbey vont être ravis. Son créateur Julian Fellowes, signe avec Sonja Warfield une toute nouvelle série. The Gilded Age prend place dans les années 1880, période de croissance historique aux États-Unis. Marian Brook, interprétée par Louisa Jacobson (fille de Meryl Streep), quitte la Pennsylvanie après avoir perdu son père, elle est recueillie par ses riches tantes à New York. Un changement de vie radicale où elle devra apprendre les codes et subir les guerres sociales entre voisins fortunés. Elle pourra compter sur son amie Peggy Scott (Denée Benton), une mystérieuse autrice afro-américaine se faisant passer pour une femme de chambre.

The Gilded Age, le 25 janvier sur OCS.

Meurtre, hallucinations et vin rouge

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, un titre long qui ne passe pas inaperçu pour cette nouvelle série d’enquête et de suspense. Anna, interprétée par Kristen Bell (The Good Place, Bad Moms), est témoin depuis sa fenêtre, d’un assassinat chez ses voisins. Un crime dont elle est la seule à croire, la police l’accuse même de dénonciation calomnieuse, ne trouvant aucune trace du prétendu meurtre. La jeune femme accro au vin rouge et aux médicaments peine à différencier la réalité de ses hallucinations. Pour lever le voile sur ce meurtre mystérieux, elle se transforme en enquêtrice amatrice. Si l’intrigue rappelle celle du thriller Fenêtre sur cour d’Hitchcock, l’actrice Kristen Bell devrait ajouter un soupçon d’autodérision et de répliques cinglantes dont elle a le secret.

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, le 28 janvier sur Netflix.

Mais aussi en janvier :

The Tender Bar, par George Clooney, le 7 janvier sur Amazon Prime Vidéo, basé sur les mémoires éponymes de J.R Moehringer.

Cheer, saison 2, le 12 janvier sur Netflix, retour de la série événement sur l'univers du cheerleading.

The Tragedy of Macbeth, le 14 janvier sur Apple TV+, réadaptation de l’œuvre de Shakespeare en noir et blanc, avec Denzel Washington dans le rôle principal.

Neymar : le chaos parfait, le 25 janvier sur Netflix, documentaire en trois épisodes sur le footballeur.