"Entretien avec un vampire", "Star Wars", "La Chronique des Bridgerton", "Un homme, un vrai" : on regarde quoi comme séries en mai ?

Suspense, science fiction, règlements de compte, comédies romantiques mais aussi de l'humour : Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming au mois de mai.

Installez-vous confortablement dans vos canapés, les plateformes vous ont concocté un joli mois de mai avec une ribambelle de séries très attendues. À commencer par Star Wars : Tales of the Empire, une adaptation du chef-d’œuvre de George Lucas en dessin animé ou encore le retour d'Entretien avec un vampire version XXIe siècle. Au programme également, une série de science-fiction avec Dark Matter et la saison 3 de La Chronique des Bridgerton.

"Tales of the Empire" : Star Wars en animé

C’est LE rendez-vous du mois à ne pas manquer ! Les fans de Star Wars vont se régaler avec Tales of The Empire. Après le succès de Star Wars: Tales of the Jedi en 2022, la célèbre saga imaginée par George Lucas est adaptée en série d’animation sur Disney+.

Cette plongée dans les méandres de l'Empire Galactique va suivre les aventures de deux anti-héroïnes : la sœur de la nuit, Morgan Elsbeth et l'ancien Jedi, Barriss Offee. Au cours des six épisodes, les spectateurs retrouveront également d'autres personnages emblématiques de la saga comme le Grand Inquisiteur, le Général Grivious, même Dark Vador sera de la partie. Entre vengeance et instinct de survie, préparez-vous à être transporté du côté obscur de la Force.

"Tales of the Empire", sur Disney+ le 4 mai

"Entretien avec un vampire" : thriller gothique

Les amateurs de drames gothiques et de récits fantastiques vont dévorer à pleines dents Entretien avec un Vampire. Adaptée du roman culte d'Anne Rice publié en 1976, la série débarque sur Paramount+ dans une version sensuelle et contemporaine.

Comme dans le film du même nom, sorti en 1994 avec Brad Pitt, Tom Cruise et Kristen Dunst, cette nouvelle version en série raconte le récit du journaliste Daniel Malloy (Eric Bogosian), et de ses étranges entretiens avec le charismatique Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson). Subjugué par la séduction de son interlocuteur, Malloy lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.

Au cours de son périple, Louis va croiser le sanguinaire Lestat de Lioncourt (Sam Reid), ainsi que Claudia (Bailey Bass), une jeune adolescente transformée en vampire contre son gré, et contrainte à l'éternité dans un corps d’enfant. Une expérience sombre et envoûtante qui traverse les époques dans les décors luxuriants de la Nouvelle-Orléans.

"Entretien avec un vampire", sur Paramount+ le 10 mai

"Bodkin" : humour noir irlandais

Bodkin, c'est le nom d'une pittoresque ville côtière d'Irlande chargée de légendes et de secrets. L'histoire suit des podcasteurs qui décident d’enquêter sur des disparitions mystérieuses.

Mais une fois qu'ils commencent à tirer les fils, ils découvrent une histoire bien plus grande et bizarre qu'ils n'auraient jamais pu l’imaginer. Une étrange affaire où la vérité est sans cesse bousculée par les croyances. Porté par Will Forte, Siobhan Cullen et Robyn Cara, ce thriller teinté d’humour noir promet des rencontres insolites et de nombreux rebondissements.

"Bodkin", sur Netflix le 9 mai

"Un homme, un vrai" : grandeur et décadence

Les fans de la série Succession vont sans doute apprécier Un Homme, un vrai. En l’occurrence Charlie Croker campé par Jeff Daniels, un magnat de l’immobilier d'Atlanta au bord de la faillite. Face à des ennemis sans pitié, il va tout faire pour éviter la chute vertigineuse de son entreprise.

Cette série basée sur le roman à succès du même nom de Tom Wolfe, rassemble un casting 5 étoiles. Aux côtés de Jeff Daniels, on retrouve Diane Lane, Tom Pelphrey et Lucy Liu.

La série produite par David E. Kelley, le créateur de Big Little lies, promet de l’action, des joutes verbales sans concession, de l’humour et un style totalement décalé.

"Un homme, un vrai", sur Netflix le 2 mai

"Dark Matter" : dédoublement de personnalité

Cette série de science-fiction adaptée du best-seller de Blake Crouch suit la descente aux enfers de Jason Dessen. Un physicien, professeur et père de famille qui se fait enlever une nuit dans les rues de Chicago. Projeté dans une version alternative de sa vie, il va tout faire pour retrouver sa véritable identité et reconquérir sa vraie famille.

Interprété par Joel Edgerton et Jennifer Connelly, Dark Matter promet un long voyage éprouvant ponctué de surnaturel, du suspense et d'images hallucinantes.

"Dark Matter", sur Apple TV+, le 8 mai

"La Chronique des Bridgerton" : l'idylle de Penelope et Colin

La fameuse comédie romantique de la haute société londonienne est de retour avec une saison 3. Elle se concentre sur Colin (Luke Newton), le troisième fils des Bridgerton qui décide d'aider son amie Penelope Featherington (Nicola Coughlan) dans sa recherche d'un mari. Mais très vite il va découvrir ses véritables sentiments pour son amie d'enfance. Amour, passion torride, petites phrases assassines : la tension sera à son comble. Pourront-ils enfin vivre leur idylle ?

La deuxième partie de cette troisième saison sera disponible mi-juin.

"La Chronique des Bridgerton", sur Netflix, le 16 mai

"Maxton Hall" : lutte des classes

Bienvenue à Maxton Hall ! Un lycée anglais prestigieux où Ruby (Harriet Herbig-Matten) une étudiante boursière, découvre un secret qui pourrait faire vaciller l'arrogant héritier millionnaire, James Beaufort (Damian Hardung).

Basée sur le roman à succès de Mona Kasten, la série explore les dynamiques du pouvoir, les secrets de famille et les affrontements de classes. Entre manipulations et attirances inattendues, cette intrigue captivante promet de tenir en haleine les spectateurs.

"Maxton Hall - Le monde qui nous sépare", sur Amazon Prime Video, le 9 mai

"Doctor Who" : le retour

Soixante après son lancement sur BBC One, la série mythique de science-fiction Doctor Who est de retour ! Dans cette troisième saison, les fans vont découvrir le quinzième Docteur, joué par Ncuti Gatwa (remarqué pour son rôle dans la série Sex Education) accompagné de sa fidèle assistante Ruby Sunday (Millie Gibson). Des années 60 à la Régence anglaise, ils vont voyager à travers le temps et l'espace à bord du TARDIS, un vaisseau temporel en forme de cabine de police. Leur périple leur permettra de faire la connaissance de nouveaux amis mais aussi des ennemis dangereux, dont un terrifiant croque-mitaine.

De nombreux grands noms du petit écran s'invitent dans cette nouvelle saison, comme Golda Rosheuvel, la drag queen Jinks Monsoon, mais aussi Callie Cooke ou encore Alexander Devrient.

"Doctor Who", sur Disney+, le 11 mai

"The Actor" : comédie iranienne

The Actor transporte le téléspectateur à Téhéran pour suivre les tribulations d’un duo de comédiens doués mais complètement fauchés. Leur grand talent du travestissement va attirer l’attention d’une mystérieuse agence de détective.

Saluée par le festival SerieMania qui s'est tenu à Lille en mars 2024, cette fiction iranienne à la fois drôle et sombre, offre aussi de très beaux paysages.

"The Actor", sur Arte, le 16 mai

