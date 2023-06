En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frédéric Pierrot tourne une série adaptée de "La Peste" d'Albert Camus

Pour cette adaptation du plus célèbre des romans d'Albert Camus, il aura fallu plus de quarante jours de tournage, dont une bonne partie à Nice. Un projet ambitieux décliné en une mini-série de quatre épisodes diffusée sur France 2.

Adapter le plus célèbre roman d'Albert Camus dans une série d'anticipation, c'est le nouveau défi des scénaristes Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou. Ce roman, c'est bien sûr La Peste, un monument de la littérature dont les problématiques résonnent encore aujourd'hui.

C'est dans le sud de la France que les créateurs du projet ont choisi de situer l'action. Aux manettes de cette nouvelle série de fiction, le réalisateur Antoine Garceau (Dix pour cent, Salade Grecque) qui mène avec précision chaque journée de tournage. "On mélange tout, dans la même journée on fait un peu du premier épisode, un peu du deuxième, donc il faut avoir en tête la vision globale du projet", rapporte-t-il.

Au casting, on retrouve Frédéric Pierrot, vedette de la série d’Arte En Thérapie, dans la peau du docteur Rieux, Hugo Becker qui incarnera le journaliste Sylvain Rambert, Sofia Essaïdi ou encore Judith Chemla.

France 3 Côte d'Azur / D. Gerner / Y. Fournigault / J. Crunchant

Camus plus actuel que jamais

Construit en quatre épisodes, le projet de la série avait été dévoilé en 2020 par France Télévisions. "C'est une audace à laquelle on croit, dans le contexte qu'on vit actuellement à la fois de montée des radicalités de toutes parts" et de crise sanitaire, avait alors expliqué Stéphane Sitbon-Gomez de France Télévisions.

Publié en 1947, La peste est devenu le roman le plus vendu au monde en pleine pandémie de Covid. Pour le comédien Frédéric Pierrot qui incarne le docteur Rieux dans la série, la plume de Camus n'a jamais été aussi actuelle. "Camus, c'est quelqu'un de simple dont la littérature est d'une immense clarté, d'une lucidité, d'une grande beauté, c'est quelqu'un qui ne juge pas, qui observe, qui rend compte de la réalité des hommes dans cette folie et dans le chaos, il est incroyablement important aujourd'hui", explique-t-il.

Série d'anticipation

L'action de cette adaptation de La Peste se situe en 2029. Une fiction d'anticipation dans une société autoritaire confrontée à une nouvelle épidémie. Après celle du Covid, on découvre dans une ville du sud de la France un nouveau variant du bacille de la peste baptisé YP2. Faute de traitement, le gouvernement va décider, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville ; puis d’y appliquer un mystérieux "Plan D" dont nous découvrirons peu à peu les monstrueux ressorts.

Pour les réalisateurs de la série, il a fallu faire preuve d'imagination pour remplacer Oran et l'Algérie où se déroulait le récit original de Camus. "C'est le contraste chez Camus avec ce ciel bleu, ce soleil éclatant et cette étrangeté de vivre, c'est vrai que les décors du sud de la France se sont imposés. On va retrouver du grand bonheur et du grand malheur", promet Georges-Marc Benamou, producteur et scénariste.

La série "La Peste" sera diffusée sur France 2 en 2024