Emmy Awards : la série "Fleabag" crée la surprise, "Game of Thrones" récompensée pour sa dernière saison

Sacrée meilleure comédie, "Fleabag" a aussi raflé le prix de la "meilleure actrice" avec sa créatrice Phoebe Waller-Bridge, également primée pour le scénario lors de cette cérémonie qui équivaut aux Oscars pour la télévision américaine.

Game of Thrones a réussi un baroud d'honneur aux Emmy Awards. Dimanche 22 septembre au soir à Los Angeles (Etats-Unis), "GOT" a décroché le prix de la meilleure série dramatique pour son ultime saison. Mais c'est la comédie britannique Fleabag, noire et grinçante, qui a créé la véritable surprise de la soirée. Sacrée meilleure comédie face à des concurrents comme La Fabuleuse Mme Maisel, Veep ou Barry, Fleabag a aussi raflé la mise de la "meilleure actrice" avec sa créatrice Phoebe Waller-Bridge, également primée pour le scénario lors de cette cérémonie qui équivaut aux Oscars pour la télévision américaine.



Jodie Comer, meilleure actrice

Autre surprise de ce palmarès (document PDF), c'est Billy Porter qui a été désigné par l'Académie "meilleur acteur dans une série dramatique" pour son rôle dans la série Pose. Il devient ainsi le premier homme noir ouvertement homosexuel à être primé dans cette catégorie. Série produite par FX, Pose explore la culture des "bals" homosexuels dans le New York des années 1980 et 1990.

Côté meilleure actrice dramatique, c'est Jodie Comer, la redoutable tueuse à gage Villanelle dans Killing Eve qui s'est imposée face à sa partenaire Sandra Oh, favorite des nominations, et Emilia Clarke, mondialement connue et adulée pour son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones.

Outre Fleabag, une autre comédie déjantée, La Fabuleuse Mme Maisel, s'est fait remarquer avec des Emmy pour ses deux seconds rôles, Tony Shalhoub et Alex Bornstein. L'an dernier, la série d'Amazon avait créé la surprise en raflant six prix, dont celui de la meilleure comédie, pour sa première saison.