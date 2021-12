Dans la série "Bienvenue sur Terre", Will Smith est guidé par des explorateurs des milieux extrêmes : ils témoignent pour nous

"Je n'ai jamais nagé dans un lac, jamais grimpé une montagne, jamais dormi dans une tente". Ces aveux sont ceux de Will Smith dans la série Bienvenue sur Terre, disponible à partir du 8 décembre sur la plateforme de streaming Disney+. L'acteur américain n'a jamais eu l'âme d'un aventurier et il le reconnaît face à la caméra. Il admet aussi que ce contact avec la nature sauvage représente "un manque" dans sa vie.

Au côté de vrais explorateurs

Avec son statut d'icône d'Hollywood, Will Smith a les moyens de rattraper de manière accélérée le temps perdu. Dans un projet produit par la chaîne National Geographic, l'acteur embarque pour six aventures dans des milieux extrêmes avec autant d'explorateurs parmi les plus reconnus du 21e siècle.

Dans les six épisodes de cette mini-série documentaire, l'interprète de l'Agent J dans Men in Black part à 1000 mètres de profondeur au large des Bahamas, descend dans le cratère d'un volcan en éruption, observe la formation des dunes dans le désert de Namibie, suit la piste de la faune sauvage dans le parc du Serengeti en Tanzanie. Les images sont exceptionnelles, la narration très rythmée, même si on peut parfois rire jaune devant le double discours de la série : défendre l'environnement, tout en envoyant Will Smith rouler dans les dunes en 4X4 pour le plaisir de faire crisser les roues dans le sable.

Des explorateurs ont donc guidé Will Smith à la rencontre des créatures vivantes les plus étranges de notre monde et des phénomènes géologiques les plus effrayants. Parmi eux Diva Amon, une biologiste spécialiste des fonds marins, et Erik Weihenmayer, un alpiniste aveugle, ont accepté de confier lors d'une discussion vidéo avec Franceinfo leur ressenti sur ces moments partagés avec Will Smith.

Dans l'obscurité des grandes profondeurs

"Tu arrives pile à l'heure". Au large des Bahamas, la biologiste Diva Amon accueille Will Smith à bord de son bateau. Avec son équipe, elle prépare un sous-marin pour une plongée à 1000 mètres sous la surface. Le but de l'expédition : explorer un fond sous-marin jamais vu par l'homme. Une place est réservée dans le cockpit à Will Smith. "Nous voulions lui montrer comment les couleurs changent à mesure que l'on descend en profondeur. Peu à peu, toutes les couleurs disparaissent sauf le bleu. Et quand on arrive dans la "zone d'obscurité", là où on peut penser que c'est le noir total, il y a quand même de la lumière. C'est celle produite par les êtres vivants qui évoluent là", raconte Diva Amon.

Avant de plonger, Will Smith admet qu'il a toujours eu peur de l'eau. Descendre à 1000 mètres de profondeur, là où chaque déplacement du sous-marin provoque des bruits terrifiants à cause de la pression extrême de l'eau, était donc un défi personnel pour lui. "Il m'avait dit qu'il avait très peur d'être dans un endroit où en cas de problème personne ne peut venir vous secourir. Mais il s'est détendu au fil de la descente. Il était incroyable par son envie de voir et de comprendre la faune aquatique".

On apprend dans cet épisode que seuls 1% des fonds sous-marins ont été explorés. Face à une falaise qui s'élève comme un mur vertical au fond de l'eau, Diva Amon révèle à Will Smith que personne n'a sans doute vu cette merveille de la nature avant lui.

La biologiste Diva Amon nage avec une baleine. (DISNEY)

Sur le bord du cratère

Dans un autre épisode que Franceinfo a pu visionner, Will Smith descend dans le cratère de l'un des volcans les plus actifs de la planète sur l'île de Tana dans le sud de l'océan Pacifique. C'est l'explorateur Erik Weihenmayer qui l'accompagne. Devenu aveugle à l'adolescence à cause d'une maladie très rare, cet Américain a pourtant embrassé une vie d'aventures. Il est devenu la première personne aveugle à atteindre le sommet de l'Everest en 2001.

Sur les pentes du volcan, il est très émouvant dans sa relation avec Will Smith. Il lui apprend à percevoir le langage de la lave en fusion. Pour comprendre à quel moment le volcan crache des jets de magma brûlant, il faut écouter la pression de l'air qui change et les vibrations qui parcourent le sol. "Nous avons le même âge avec Will Smith et une connexion s'est créée rapidement entre nous. Dans le volcan, des bouts de magma ont explosé dans le ciel au-dessus de nous. Heureusement, nous avions une excellente équipe de secours. Ce qui est incroyable sur les pentes du volcan, c'est que la pression change quand le magma remonte. Avec vos oreilles, vous ressentez ces changements de pression. Ce sont des infrasons. C'est quelque chose de très fort de se tenir sur le bord d'un volcan. Vous avez le sentiment d'être à côté d'une entité vivante", confie Erik Weihenmayer. Les infrasons sont des ondes sonores de basse fréquence perceptibles par les humains lorsqu'elles atteignent une haute intensité. L'auditeur peut ressentir une sorte de tonalité.

En comparaison de l'ascension de l'Everest, l'alpiniste estime qu'il est physiquement facile de descendre dans le cratère d'un volcan en activité. Mais, "c'est un endroit terrifiant. Il y a des explosions en permanence. C'est très violent".

Will Smith et l'alpiniste Erik Weihenmayer descendent dans le cratère du volcan. (DISNEY)

"Mieux entendre la Terre"

Cette mise en scène avec une star comme Will Smith est-elle un bon moyen d'alerter le public sur la protection de l'environnement ? Evidemment, les explorateurs qui l'ont accompagné le pensent. "Sans Will Smith, je ne serais pas là à discuter avec vous de l'importance qu'ont les fonds sous-marins pour la vie sur Terre. Dans les films, les fonds sous-marins sont toujours présentés comme quelque chose de terrifiant, de vide. En réalité, c'est une masse énorme de la Terre et des millions d'être vivants évoluent là. Il faut absolument se rendre compte de l'importance de cet écosystème", témoigne Diva Amon.

Erik Weihenmayer a une vision plus hédoniste de cette quête. "Il est allé au fond de l'océan, a parcouru des glaciers. De la même façon, j'ai envie de retourner dans l'Himalaya pour grimper des sommets enneigés qui n'existeront plus un jour à cause du réchauffement climatique".

Si le documentaire est une aventure très centrée sur la quête de Will Smith, cette série a le mérite d'apprendre au spectateur de nombreuses informations sur des milieux naturels méconnus et de mettre en valeur le travail d'amoureux de l'environnement. Face à la caméra, Will Smith explique quelle leçon il retient de cette aventure. "Chaque chose sur Terre produit un son. C'est ce son que nous devons apprendre à écouter. Nous devons changer notre manière d'écouter pour mieux entendre la Terre".

La série "Bienvenue sur Terre" sera disponible sur la plateforme Disney+ à partir du 8 décembre 2021.