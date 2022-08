Carlo Bonomi, acteur italien et voix du petit pingouin Pingu, est mort

Carlo Bonomi, l’un des doubleurs italiens les plus populaires, voix de publicités et de plusieurs dessins animés, est décédé à l’âge de 85 ans, à Milan, samedi 6 août, selon le média italien RaiNews. Il était notamment connu en France pour son doublage du petit pingouin en pâte à modeler Pingu et son célèbre onomatopée "noot noot", qui a bercé l’enfance de toute une génération de téléspectateurs.

L'acteur et doubleur italien, Carlo Bonomi, célèbre pour avoir doublé le personnage de Calimero, de Pingu et de La Linea est mort à l'âge de 85 ans. #RaiNews #Italy #Bonomipic.twitter.com/i3mxfEEDU4 — The News (@TNews_24) August 8, 2022

Créateur d’un langage unique

La voix de Carlo Bonomi est célèbre en France principalement pour son doublage de Pingu, de la création de la série en 1990 jusqu’au dernier épisode en 2000. La série diffusée sur TF1 dans le Club Dorothée est restée sur le petit écran jusqu’en 2012. Plus ancien, créé en 1971, son petit personnage loufoque dans La Linea a égayé la télévision française jusqu’en 2009.

Mais le comédien a surtout exercé son métier dans son pays d’origine, l’Italie. Il a prêté sa voix à de nombreuses publicités de grandes marques comme Ferrero ou Findus. Il a aussi incarné plusieurs personnages de dessins animés italiens tels que Calimero, le petit canard noir grincheux. Né en 1937 à Milan, il reste fidèle à sa ville natale durant sa carrière de doubleur en participant à plusieurs campagnes publicitaires. En 1985, il prête même sa voix pour les annonces de la gare centrale milanaise.

Son timbre aigu a fait le tour du monde grâce à l’utilisation originale qu’il en faisait. Pour interpréter ses personnages, Carlo Bonomi avait développé un nouveau langage construit autour d’onomatopées et de bruitages. Sa langue imaginaire s’inspirait du dialecte milanais mais aussi des expressions couramment utilisées par les clowns français et italiens. Incompréhensible mais très expressive, elle a pu être facilement exportée à l’étranger. Une des clés du succès de la série Pingu.