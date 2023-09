"Bodies", "La chute de la maison Usher", "Sous contrôle" : on regarde quoi comme séries en octobre ?

Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Au programme en octobre, une investigation policière traversant différentes époques, une dynastie familiale décimée, des lycéens enquêtant sur un mystérieux décès, mais aussi un peu de légèreté et de rires.

Des frissons, beaucoup de frissons ... à quelques semaines d’Halloween, retenez bien votre souffle les plateformes vont mettre vos nerfs à rude épreuve. En ce mois d'octobre, les amateurs de romance, de séries policières, de comédies politiques ou d'un peu de légèreté trouveront aussi leur compte.

"Bodies" : quatre enquêteurs, quatre époques, une victime

La fiction britannique accompagne quatre détectives de Londres qui se retrouvent à enquêter sur le même meurtre entre 1890 et... 2053. Au fil des décennies, les quatre policiers londoniens découvrent que leurs affaires sont étrangement liées, tandis qu’émerge un énigmatique leader politique appelé Elias Mannix.

"Bodies", dès le 19 octobre sur Netflix

"La chute de la maison Usher" : adaptation de l'œuvre d'Edgar Allan Poe

Cette série diabolique décrit l'effondrement d'une dynastie familiale dont les héritiers commencent à mourir des mains d’une mystérieuse femme. Un récit macabre et oppressant qui suit le destin de deux frères et sœurs à la tête d'un empire de l'industrie pharmaceutique face aux fantômes de leur passé. Inspirée de la nouvelle d'Edgar Allan Poe publiée en 1839, La chute de la maison Usher version 2023 est réalisée par le maître de l’horreur sur Netflix, Mike Flanagan.

"La chute de la maison Usher" dès le 12 octobre sur Netflix

"Chair de poule" : des ados enquêteurs

La série plonge les téléspectateurs dans un monde de mystère et de suspense aux côtés de cinq lycéens qui enquêtent sur le décès tragique trois décennies plus tôt d’un adolescent. Au cours de leur enquête, ils vont découvrir de sombres secrets du passé de leurs parents.

Publiée en France par Bayard Poche, Chair de Poule est une série publiée par R.L Stine en 1992. Elle figure comme l’une des séries de livres pour collégiens les plus vendues de toute l’histoire de l’édition, avec plus de 400 millions d’exemplaires parus en 32 langues. La série Disney+ s’inspire de l’intrigue de cinq des titres les plus populaires : Dangereuses Photos, Le Masque Hanté, L’Horloge Maudite, Les Vers Contre-Attaquent et La Nuit des Pantins.

"Chair de poule", dès le 13 octobre sur Disney+

"Bargain, le prix à payer" : nouveau thriller coréen

Amateurs de productions sud-coréennes, rendez-vous sur Paramount+ avec Bargain, le prix à payer. Un thriller terrifiant qui dépeint la lutte de personnages piégés dans un motel isolé lors d’un tremblement de terre. Au cœur du chaos, les vices les plus odieux se révèlent : prostitution, vente d’organes et manipulation, tout est permis pour sauver sa peau.

Dans la mouvance des réalisations sud-coréennes telles que Parasite, Squid Game ou encore All of Us Are Dead, cette nouvelle série a déjà reçu un accueil positif dans plusieurs festivals du genre. Seriencamp à Cologne lui a décerné le prix de la critique, et CannesSeries lui a remis le prix du Meilleur scénario. Les amateurs de frissons vont sans aucun doute savourer chacun des six épisodes de Bargain, le prix à payer.

"Bargain, le prix à payer" dès le 5 octobre sur Paramount+

"Lessons in chemistry" : délice et féminisme en cuisine

Comment passer des laboratoires de chimie aux plateaux de télévision ? Voici l’étonnant parcours d’Elizabeth Zott (interprétée par Brie Larson). Une brillante chimiste dont la carrière est mise en veilleuse dans la société patriarcale et conservatrice des années 1960. Grâce à son nouvel emploi d’animatrice télé, Elizabeth va partager avec ses téléspectatrices beaucoup plus que de simples recettes de cuisine. Lessons in chemistry est une adaptation du best-seller de l'écrivaine américaine Bonnie Garmus sorti en 2022.

"Lessons in chemistry", dès le 3 octobre sur Apple TV+

"Sous contrôle" : Léa Drucker fait de la politique

L'humanitaire a-t-il sa place dans la politique ? C'est la question que pose, avec beaucoup de malice la nouvelle comédie politique d’Arte, Sous contrôle. On y suit les tribulations d’une directrice d’ONG propulsée ministre des Affaires étrangères. Portés par une Léa Drucker jubilatoire et complètement décalée, les six épisodes mettent en lumière les dysfonctionnements du pouvoir. Sacrée meilleure série française au festival Séries Mania de Lille en mars, la comédie rassemble un casting de choix. Aux côtés de Léa Drucker on retrouve entre autres Samir Guesmi et Laurent Stocker.

"Sous contrôle", dès le 5 octobre sur Arte

"Tout le monde aime les diamants" : escroquerie à l'italienne

Si vous avez aimé La Casa de Papel alors vous allez adorer Tout le monde aime les diamants. Inspirée du célèbre "coup d'Anvers", cette série italienne de Prime Vidéo raconte l'histoire vraie de l’escroc Leonardo Notarbartolo (interprété par Kim Rossi Stuart), qui réalisa en 2003 l'un des plus grands vols de diamants de l'histoire. La série qui mélange la comédie et le braquage suit un groupe d'escrocs qui réussissent à échapper à un système de sécurité sophistiqué et à dérober des pierres précieuses inestimables.

"Tout le monde aime les diamants", dès le 3 octobre sur Prime Video

"Slip" : petite glissade, grosses conséquences

Mae et Elijah vivent ensemble depuis treize ans. Si l’amour est toujours présent dans leur relation, ils commencent à réaliser que leur vision de l’avenir n’est pas si semblable que ça. Un soir, Mae (Zoe Lister-Jones) passe la nuit avec un autre homme, Eric. Elle se réveille dans un monde parallèle dans lequel elle et ce dernier sont mariés, Elijah ne faisant ici pas partie de sa vie. Slip est un surprenant mélange de comédie romantique à l'anglaise et d'univers parallèles

Scénariste, réalisatrice et comédienne, Zoe Lister-Jones (New Girl et Life in Pieces) s'est entourée d'un casting cinq étoiles. Whitmer Thomas, Amar Chadha-Patel et Emily Hampshire l'accompagnent dans ses aventures.

"Slip", dès le 15 octobre sur OCS

"66-5" : dans les arcanes de la justice française

Jeune avocate dans un prestigieux cabinet parisien, Roxane (Alice Isaaz) voit sa vie bouleversée quand son mari, associé du cabinet, est accusé de viol. Ramenée malgré elle dans la cité de son enfance, elle va tenter de se reconstruire en tant qu'avocate au tribunal de Bobigny. Créée par Anne Landois (La Promesse, Engrenages), et portée par Alice Isaaz (Notre Dame, la part du feu), cette série en huit épisodes fait référence au texte de loi 66-5 qui protège la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients.

"66-5", dès le 25 septembre sur MyCanal

Et aussi :

"Lupin" saison 3, dès le 5 octobre sur Netlix

"Frasier", dès le 13 octobre sur Paramount+

"LT-21", dès le 12 octobre sur OCS

"Everything now", dès le 5 octobre sur Netlix

"Neon", dès le 19 octobre sur Netflix