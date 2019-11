Amazon Prime Video se lance dans la production de fictions françaises

Le service de streaming américain Amazon Prime Video a annoncé des projets de séries destinées au public français.

Lancé il y a trois ans en France, Amazon Prime Video a annoncé jeudi 7 novembre se lancer dans la production de deux séries dont l'action se déroule, par coïncidence, dans la France des années 60, et toutes deux prévues en 2021.

Mixité scolaire et espionnage

Voltaire, Mixte, comédie dramatique sur un lycée de garçons en plein passage à la mixité, a été imaginée et dirigée par Marie Roussin (Les Bracelets Rouges, Un village français...). Elle devrait durer plusieurs saisons pour s'achever dans l'explosion politique et sexuelle de mai 68.

Encore plus ambitieuse, Opérations Totems, est une série d'espionnage montée notamment par un ancien du Bureau des Légendes, Olivier Dujols. Elle mettra en scène en France, en Europe et en Afrique du Nord, deux agents secrets en pleine guerre froide, tiraillés entre la raison d'Etat et leurs sentiments.

S'ajouteront de nouveaux spectacles d'humour, un projet "top secret" avec l'artiste Orelsan, et l'acquisition de nombreux films et séries non-Amazon qui viendront enrichir son catalogue.

Numéro 2 de la VoD en France

Amazon compte plus de 100 millions d'abonnés dans le monde à son offre Prime, qui mêle des avantages liés à son activité de vente en ligne, et des services de divertissement (vidéo, musique...).

En France, si son nombre d'abonnés est gardé secret, le groupe s'est déjà taillé une belle place : Prime vidéo est devenu numéro deux du marché de la vidéo à la demande (VoD), avec 21,8% des consommateurs français, derrière le géant Netflix (56,6%) mais devant le champion national Canal+ Séries (20,7%), selon une étude du CNC publiée fin octobre.