À 95 ans, Mel Brooks prépare une deuxième partie à la "Folle Histoire du monde"

Cette suite, commandée par la plateforme Hulu, est annoncée quelque 40 ans après la sortie de son film "La Folle Histoire du monde", qui s'intitulait dans sa version originale "History of the World, Part I".

Mel Brooks, qui a fêté ses 95 ans le 28 juin, participe à l'écriture d'une deuxième partie de sa comédie burlesque, sortie en 1981, Folle Histoire du monde. Il s'agira d'une série en huit épisodes commandée par la plateforme Hulu, a-t-elle annoncé.



"Je suis impatient de dire encore une fois la vérité sur toutes les histoires bidon que tout le monde a crues en pensant que c'était de l'Histoire !", a déclaré dans un communiqué le facétieux cinéaste et acteur, maître du cinéma comique, l'un des rares à avoir été récompensé dans sa carrière aux Emmy Awards, Grammy Awards, Oscars et Tony Awards, lui conférant ainsi le titre d'"Egot".



Selon Hulu, Mel Brooks sera épaulé pour la production et l'écriture par Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen et Kevin Salter. L'écriture de la série doit commencer "ce mois-ci" et le tournage au printemps 2022, a précisé la plateforme, dont l'actionnaire majoritaire est Disney.

Un succès mondial en 1981

Succès mondial après sa sortie en 1981, La Folle histoire du monde est une comédie burlesque qui parodie l'Histoire depuis l'Âge de pierre jusqu'à la Révolution française. Mel Brooks y campe notamment Moïse, le personnage de Comicus pendant l'empire romain, ou encore Louis XVI.



À l'époque, le film se terminait sur l'annonce d'une suite, avec un faux Hitler en pleine représentation de patin à glace, "Hitler on ice". Le titre anglais de La Folle Histoire du monde était d'ailleurs : History of the World, Part I. Il aura fallu attendre 40 ans pour qu'une suite se dessine enfin.



Né dans une famille juive de Brooklyn, Mel Brooks a toujours voulu tourner Hitler en ridicule, comme dans l'une de ses premières comédies musicales, Les Producteurs, devenu l'un de ses plus grands succès. Aux États-Unis, les mémoires du cinéaste, connu aussi pour Frankenstein Junior et La Folle Histoire de l'espace, sont attendues fin novembre en librairie.