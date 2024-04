Reportage "Mes idées, d'enfant jusqu'à aujourd'hui" : James Cameron au cœur d'une exposition sur son œuvre à la Cinémathèque Française à Paris

James Cameron est honoré en grande pompe à la Cinémathèque Française, à Paris, à partir de jeudi 4 avril, avec une rétrospective des films du réalisateur canadien de Avatar ou Titanic jusqu'à fin mai. Mais aussi une grande exposition sur son œuvre, prévue jusqu'à janvier 2025.

C'est sous les applaudissements des journalistes, debout pour la plupart, que le cinéaste est arrivé en conférence de presse. La veille il avait lui-même pu déambuler dans cette expo, son expo, "L'art de James Cameron" qui présente notamment de nombreux dessins originaux du réalisateur. Ceux de son enfance inspirés des comics et histoires de science-fiction mais aussi les story-boards, ces dessins préparatoires avant de tourner les scènes, de ses films les plus récents : "C'est vraiment comme une biographie de mes idées, d'enfant jusqu’à aujourd'hui. Je ne me considère pas comme un artiste au sens strict. Mais la valeur ajoutée de cette expo c'est de présenter mon évolution de réalisateur en tant qu'artiste. J'essaye de peindre avec de la lumière sur grand écran."

Les dessins originaux ayant servi de modèle au dessin de Rose par Jack pour "Titanic", exposés à la Cinémathèque de Paris (MATTEU MAESTRACCI/ FRANCEINFO/ RADIOFRANCE)

"L'intelligence artificielle ne peut pas créer une image finalisée"

James Cameron l'a souvent raconté, deux de ses plus grands succès, Terminator et Avatar sont des projets ayant pour origine une image qu'il avait vue en rêve, il a aussi anticipé - entre autres choses - l'intelligence artificielle et ses possibles dérives, une inquiétude devenue très actuelle, mais il assure qu'il ne s'en servira jamais pour créer : "C'est un sujet compliqué. On est confrontés, en ce moment, à son impact sur le cinéma et l'art en, général. En tout cas on n'a jamais créé d'images avec l'IA et on ne pourrait pas le faire dans notre processus créatif pour les films Avatar. L'IA ne peut pas créer une image finalisée puisqu'elle est basée sur ce que les acteurs font."

Les bustes des personnages d'Avatar, moulés lors de la préparation du film, exposés à la Cinémathèque de Paris (MATTEU MAESTRACCI/ FRANCE INFO/ RADIO FRANCE)

Un réalisateur visionnaire qui, à partir des années 90, a toujours réussi à révolutionner techniquement le cinéma à chaque nouveau film, Matthieu Orléan est co-commissaire de l'exposition : "Tout son travail n'a de cesse de repousser les limites, de travailler de plus en plus sur les effets spéciaux numériques, puis la 3D à un moment donné qui rentre dans son œuvre. Mais toujours en accord à un récit. Il y a toujours une adéquation entre une technicité à la pointe et une charge émotionnelle qui crée une empathie avec le spectateur."

Les fans pourront apprécier les maquettes grandeur nature de Terminator ou de la créature d'Aliens, un public français que James Cameron a salué pour lui avoir toujours été fidèle, l'aidant à battre plusieurs records au box-office mondial.

"L'art de James Cameron", exposition programmée jusqu'à janvier 2025, à la Cinémathèque Française, à Paris.