Rachida Dati annonce un plan de 98 millions d'euros sur trois ans pour favoriser l'accès à la culture dans les zones rurales

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé jeudi 11 juillet un plan de 98 millions d'euros sur trois ans ainsi qu'une série de mesures pour favoriser l'accès à la culture en milieu rural.

"Les quelques mois passés ici m'ont démontré que l'accès à la culture doit être – et je le confirmerai comme cela si ma mission se poursuit – une politique régalienne, ça participe à la construction civique et citoyenne des individus", a déclaré Rachida Dati en préambule, en refusant tout commentaire suite aux législatives anticipées et à la constitution d'un nouveau gouvernement.

Près de 22 000 habitants, élus, acteurs culturels et associations (parmi les 22 millions d'habitants de la ruralité, soit un tiers de la population) ont répondu à la consultation numérique sur la culture, lancée en février. Décalage d'offre entre Paris et les territoires, problèmes de mobilité des œuvres, des spectateurs et des artistes, complexité des financements... Elle révèle que 35% des répondants jugent "les lieux culturels trop éloignés" de chez eux, 49% estiment "manquer d'information" sur la programmation et 42% que "le prix des billets d'accès est trop élevé".

Un guichet unique

Le plan annoncé par Rachida Dati, qu'elle assure "bouclé depuis mai et lancé", prévoit de dégager dès cette année 18 millions d'euros ainsi que 5 millions d'euros dédiés au Centre national du cinéma (CNC) pour faciliter sa diffusion dans les territoires, a détaillé le cabinet de la ministre.

Parmi les mesures clés, Rachida Dati souhaite mettre en place un "guichet unique" au sein du ministère pour simplifier la recherche de financements par les élus locaux et une plus grande implication des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), avec un référent au sein de chacune pour les accompagner dans tous les domaines, selon leurs besoins.

Dans son viseur aussi, "le Pass culture (dispositif d'accès aux activités culturelles mis en place par le gouvernement à destination des 15-18 ans), plus grosse ligne (budgétaire) du ministère avec 250 millions d'euros, qui, tel que conçu, n'est qu'une reproduction sociale, un pariscope", a-t-elle dénoncé. Elle a dit souhaiter une "expérimentation" en milieu rural en l'étendant "à toutes les catégories d'âge" (enfants et adultes), avec "une géolocalisation pour connaître l'offre culturelle et savoir comment on y va".

Une autre expérimentation doit être lancée "dès la rentrée scolaire dans dix lycées agricoles", qui disposeront d'une "offre culturelle pour les élèves et les habitants" des communes concernées dont elles n'a pas précisé les noms.