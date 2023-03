Une aide d'urgence de deux millions d'euros débloquée pour les écoles supérieures d'art territoriales

L'inflation et la baisse des dotations ont plongé les trente-trois écoles dans de graves difficultés financières.

Une aide d'urgence en faveur des trente-trois écoles supérieures d'art territoriales françaises a été annoncée par la ministre de la Culture Rima Abdul Malak mardi 28 mars. "Ce réseau d'écoles d'art assez unique fait la spécificité de la France. Ces écoles forment le vivier des artistes de demain. J'ai souhaité engager plus fortement le ministère de la Culture pour les aider, ce qui correspond à une hausse de 14% de leur dotation", a indiqué la ministre, en réponse à Fabienne Colboc, députée Renaissance d'Indre-et-Loire s'inquiétant de leurs difficultés financières lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Cette mesure est en réaction aux reproches de la délégation des présidentes et présidents des écoles supérieures d’art et design territoriales. Dans un communiqué du 2 mars 2023, ils déploraient "une baisse drastique à euros constants de 14%" des dotations de l'État et espéraient, face à l'urgence, une aide de 7 millions d’euros. Elles en recevront finalement deux millions, soit environ 60 000 euros par école.

"D'importantes difficultés financières"

Ces trente-trois écoles d'art territoriales accueillent quelque 8 400 élèves "et délivrent des diplômes nationaux portant grade universitaire", selon un communiqué de presse du ministère. "Elles connaissent aujourd'hui d'importantes difficultés financières, notamment en raison de l'inflation, mais aussi de la baisse des dotations de certaines collectivités", a souligné Rima Abdul Malak. Les collectivités territoriales financent en effet ces écoles à hauteur de 90 %.

La ministre a également annoncé confier une mission à Pierre Oudart, ancien délégué aux arts plastiques au ministère de la Culture et actuel directeur de l'Institut national supérieur d'enseignement artistique de Marseille Méditerranée, "pour relever les défis structurels de ces écoles dans le dialogue avec les collectivités". L'enseignement supérieur culturel est dispensé en France par quatre-vingt-dix-neuf établissements, dont quarante-trois écoles supérieures d'art plastiques : dix écoles nationales sous tutelle du ministère de la Culture et trente-trois écoles territoriales, selon des chiffres officiels.