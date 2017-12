Mathilde Seigner interpellée après un accident de voiture en plein Paris avec trois grammes d'alcool par litre de sang

Mathilde Seigner a été interpellée pour conduite en état alcoolique, dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 décembre à Paris, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de Closer.

Les faits se sont produits vers 3 heures du matin, rue Clovis. Mathilde Seigner rentrait chez elle, seule au volant de sa Smart, lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture et heurté une barrière devant le lycée Henri IV (5e arrondissement), l'un des établissements les plus réputés de la capitale.

Convoquée par la justice en février 2018

Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que la comédienne était "très alcoolisée", selon une source proche de l'enquête. Et pour cause : elle avait trois grammes d'alcool par litre de sang. Elle est immédiatement interpellée et placée en cellule de dégrisement.

Mathilde Seigner a pu être entendue brièvement en fin d'après-midi, vendredi, avant d'être relâchée. Elle a reconnu sa culpabilité. L'actrice est donc convoquée devant la justice en février 2018.