Jamel Debbouze revient sur l'accident dans lequel il a perdu l'usage de son bras

L'humoriste a accepté d'évoquer l'accident dont il a été victime lorsqu'il était adolescent.

Il en parle pour la première fois à la télévision. Dans l'émission de C8 "Au tableau", Jamel Debbouze répond aux questions d'enfants, mercredi 7 février. L'un d'eux l'interroge sur la perte de son bras. L'humoriste a accepté d'évoquer cet accident survenu en gare de Trappes (Yvelines) quand il avait 14 ans.

"J'ai fait une bêtise"

"Je suis sorti tard alors que je n’aurais pas dû sortir tard et je me suis retrouvé sur un quai d’une gare assez tard, raconte-t-il. Je voulais gagner un peu de temps. J’ai vu le bus passer et je ne voulais pas le rater. J'ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder ni à droite, ni à gauche, je voulais juste gagner du temps…"

"J’ai fait une bêtise, je n’ai pas écouté mes parents et je me suis rendu compte tard que c’était une bêtise de ne pas écouter ses parents", ajoute-t-il. Jamel Debbouze a reconnu que cet évènement avait influencé sa vie. "Il a fallu que je trouve un métier à la mesure de mon handicap et j’ai eu la chance d’avoir cette passion qu’est le théâtre. Mon handicap ne posait plus de problème à ce moment-là", confie-t-il.