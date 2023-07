Vol d'un trésor celtique en Allemagne : Quatre suspects arrêtés et accusés d'avoir fondu une partie de l'or

Quatre Allemands ont été arrêtés dans l'affaire du vol audacieux d'un rare lot de pièces celtiques en or dans un musée bavarois en novembre, dont une partie a sans doute été fondue, ont indiqué les autorités jeudi.

Quatre hommes, âgés de 42 à 50 ans, et au long passé présumé de cambrioleurs, ont été appréhendés mercredi 19 juillet suite à des perquisitions à leurs domiciles à Schwerin, en Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne, ont précisé les autorités, jeudi, lors d'une conférence de presse à Munich.

Les pièces et l'or pur volés dans le musée de Manching constituaient la plus grande découverte d'or celtique du XXe siècle. Certaines pièces, retrouvées en 1999, peuvent être datées d'environ 100 ans avant Jésus-Christ. L'ensemble du trésor, dont la valeur sur le marché est évaluée à quelque 1,6 million d'euros, n'a pas encore été retrouvé et "les recherches se poursuivent", a-t-il ajouté.

70 pièces "apparemment perdues à tout jamais"

Une partie du butin a été irrémédiablement détruite : 18 pépites constituées probablement de 4 pièces fondues - peut-être pour être plus facilement écoulées - ont été saisies lors des perquisitions, selon les autorités. Environ 70 pièces, sur un total de 483, sont "apparemment perdues à tout jamais", a déploré le ministre bavarois des Arts, Markus Blume, qui qualifie le vol d'"attaque à l'encontre de notre mémoire culturelle". "L'espoir demeure de découvrir des pièces intactes", a-t-il néanmoins ajouté, espérant que les suspects donnent des indices. Ces derniers ne se sont toutefois pas exprimés à ce stade. Ils encourent de 1 à 10 ans de prison pour "vol aggravé en bande organisée".

La police recherche le trésor celtique à Schwerin, en Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale dans le nord-est de l'Allemagne, en juillet 2023. (JENS BUTTNER / DPA / AFP)

La police s'était dans un premier temps penchée sur de précédentes affaires dans des musées allemands, dont un vol spectaculaire de diamants à Dresde fin 2019 et celui d'une pièce d'or d'une centaine de kilos en 2017 à Berlin pour déterminer s'il s'agissait d'une même équipe. Une bande criminelle d'origine libanaise très active en Allemagne, connue sous le nom de clan Remmo, était impliquée dans ces deux forfaits.

Pour le vol du musée de Manching, les suspects, dont deux avaient un casier judiciaire, ont été retrouvés grâce à une trace d'ADN prélevée par les policiers sur les lieux. C'est ainsi que les autorités ont découvert qu'au moins trois d'entre eux avaient probablement participé aussi à 11 cambriolages jusqu'ici non élucidés entre mars 2014 et septembre 2022, dans des magasins et un casino en Allemagne et en Autriche.