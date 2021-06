Marie-Antoinette avait 20 ans à peine, et dans ce château de Versailles (Yvelines) si imposant, elle avait voulu son paradis à elle. Restauré à l’identique, comme la jeune reine l’avait voulu, un jardin moderne, avec une profusion de fleurs, sans les statues mythologiques, qui affirmaient le pouvoir royal. Le bosquet de la Reine est un paradis de verdure, rénové dans l’esprit d’un jardin secret.

Un jardin clos réservé à la reine

"Ici, la Reine a voulu, avec ses agronomes et ses paysagistes de l’époque, recréer un jardin privé, avec ses ambiances un peu secrètes (…), et surtout ses fleurissements", détaille Laurent Choffé, collaborateur de l'architecte en chef du château de Versailles. Ce jardin clos était réservé à la reine, avec une salle centrale carré. Dans les archives, il a fallu retrouver la liste des végétaux de l’époque, qui venaient des Amériques, grâce aux expéditions botaniques du XVIIIe siècle. Les roses anciennes s’y épanouissent, un pin corse domine à plus de 40 mètres.