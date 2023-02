Une cagnotte en ligne pour faire revivre Le Normandy, emblématique théâtre Art déco du Havre

Construit au milieu des années 30, Le Normandy fut l’un des seuls édifices historiques du Havre encore debout à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un bâtiment au style Art déco qui fut tour à tour, théâtre, cinéma, salle de spectacle avant de baisser le rideau définitivement en 1991. Racheté en 1999 par Korap Spahija et resté inoccupé, il est depuis son décès en 2020 la propriété de son fils Jessy. C’est lui qui, en hommage à son père, s’est lancé ce défi un peu fou de faire revivre ce lieu emblématique.

France 3 Normandie : A. Develay / H. Guiraudou / R. Méheust

Objectif 2024

700 places assises, et tout à refaire, du sol au plafond. Le chantier est titanesque, et son coût total estimé à 2,5 millions d’euros. Si Jessy Spahija et sa famille ont investi dès 2020 plusieurs centaines de milliers d’euros pour commencer les travaux et notamment le gros œuvre, la route est encore longue avant de voir de nouveau des spectacles au Normandy. Alors, le propriétaire et ses équipes se démènent pour obtenir des financements, des pouvoirs publics mais aussi de mécènes privés, et a décidé de lancer une cagnotte en ligne sur le site Ulule.fr.

Une campagne qui a permis en deux semaines de récolter 20 000 euros, sur un objectif initial de 50 000 euros. Et Jessy Spahija peut compter sur le soutien de personnalités, comme le Havrais Laurent Ruquier, ou encore Smaïn qui a joué sur la scène du Normandy avant sa fermeture. "Pour lui, redonner vie à ce théâtre, c’était aussi la reconnaissance du père, je trouve que c’est bien. Et puis en même temps, et c’est primordial, c’est redonner vie à un centre de culture", réagit le comédien.

Music-hall, cabaret, salle de concerts, si tout va bien, le nouveau Normandy devrait ouvrir ses portes au second semestre 2024.