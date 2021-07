Sept nouveaux sites ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Japon, République de Corée, Thaïlande... Le Comité du patrimoine mondial a inscrit lundi 26 juillet sept nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Quatre d'entre eux ont été inscrits "en raison de leurs attributs naturels", précise un communiqué : les îles Amami-Oshima, Tokunoshima, la partie nord de l'île d'Okinawa et celle d'Iriomote (Japon), les étendues cotidales coréennes de Getbol, le complexe des forêts de Kaeng Krachan (Thaïlande) et les forêts pluviales et zones humides de Colchide (Géorgie).

Trois autres ont été ajoutés à la liste pour leur valeur culturelle : le tell d'Arslantepe (Turquie), l'extension de la ligne de défense d'Amsterdam, désormais dénommée "lignes d'eau de défense hollandaises" (Pays-Bas), et un site transnational, les Colonies de bienfaisance (Belgique/Pays-Bas).

L'inscription de ces sites a été faite à l'occasion de la 44e session du Comité du patrimoine mondial qui se tient en ligne depuis Fuzhou (Chine) et devrait se poursuivre jusqu'au 28 juillet.