Sainte-Sophie : un tribunal turc ouvre la voie à la transformation du monument d'Istanbul en mosquée

Inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco, l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul pourrait se changer en mosquée suite à une décision de justice invalidant son statut actuel de musée et confortant ainsi un souhait du président Recep Tayyip Erdogan.

Le plus haut tribunal administratif en Turquie a ouvert ce vendredi 10 juillet la voie à la transformation de l'ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée, en révoquant son statut actuel de musée.

Le Conseil d'Etat turc a accédé à la requête de plusieurs associations en annulant une décision gouvernementale datant de 1934 conférant à Sainte-Sophie à Istanbul le statut de musée, a indiqué l'agence de presse étatique Anadolu. La justice turque s'était penché sur cette requête le 2 juillet. Sa décision était attendue sous 15 jours.

Une basilique devenue une mosquée puis un musée

Oeuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul.

Convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans au XVe siècle, elle a été transformée en musée en 1934 par le dirigeant de la jeune République turque, Mustafa Kemal, soucieux de "l'offrir à l'humanité".

Plusieurs pays, notamment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le sort du patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que les Etats-Unis et la France, ont notamment mis en garde Ankara contre la transformation de Sainte-Sophie en lieu de culte musulman, une mesure que le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan appelle des ses voeux depuis des années.

L'Unesco "préoccupée"

Plus tôt dans la journée, l'Unesco s'est dit "préoccupée" par le sort de l'ex-basilique Sainte-Sophie et a appelé la Turquie au dialogue avant toute décision susceptible de "porter atteinte" à la "valeur universelle" de ce monument du patrimoine mondial.

Interrogée par l'AFP, l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, basée à Paris, a souligné dans un courriel que "Sainte Sophie, composante du bien 'Zones historiques d'Istanbul'" était "inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant que musée", ce qui "entraîne un certain nombre d'engagements et d'obligations juridiques".

"Ainsi, un État doit veiller à ce qu'aucune modification ne porte atteinte à la valeur universelle exceptionnelle (fondement de toute inscription, NDLR) du bien inscrit sur son territoire. Toute modification nécessite une notification préalable par l'État concerné à l'Unesco, puis, le cas échéant, un examen par le Comité du Patrimoine mondial", rappelle l'organisation.